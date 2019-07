Ausflug des Siedlervereins

Der Siedlerverein Suebenheim übernimmt seinen nächsten Ausflug am Mittwoch,11.September. Die Abfahrt ist wie immer am Dünenrand um 13 Uhr. Die Fahrt geht durch den Naturpark Pfalz über Neustadt, Edenkoben nach Maikammer ins Café Centner. Dort wird eine Kaffeepause eingelegt. Wer will kann auch spazierengehen. Um 16.30 Uhr fährt die Gruppe weiter, dann über Landau nach Heuchelheim-Klingen. In dem gemütlich, ruhig gelegenen Landgasthof Mühlengrund wird bei Musik das vorbestellte Abendessen serviert. Die Rückfahrt ist gegen 21 Uhr geplant. Der Fahrpreis beträgt 16 Euro, die Anmeldung wird von Resi Kopp, Spargelweg 15, persönlich oder unter Telefonnummer 0621/47 69 15 angenommen. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019