Ausflug in die „Flower Power“-Zeit

„Here comes the sun“ war nicht nur einer der Hits, die Hans Heiser und Christian Schimanski sagen, denn die Sonne überstrahlte beim Heimatmuseum Seckenheim den ebenso traditionellen wie beliebten musikalischen Frühschoppen. Ein weit geöffnetes Hoftor und eine Parade aufgespannter Sonnenschirme erwartete die Museumsbesucher in der Kloppenheimer Straße, auch „Ewwagass“ genannt. Die hoch stehende Sonne beschien große Teile des von hohen Gebäuden begrenzten Hofes. Die mehr als hundert Plätze im idyllischen Anwesen des bäuerlichen Museums waren sitzend und stehend rasch belegt, so dass auch freie Stühle und Bänke auf der Galerie bald rar waren.

„Es ist nicht wenig Arbeit so eine Veranstaltung zu organisieren, doch zum Glück gibt es einige treue Helfer, für die ich sehr dankbar bin“, erklärte Traudel Gersbach, die Vorsitzende des Museumsvereins. „Schönster Lohn für all die Mühe ist es dann, wenn das Wetter passt und viele gut gelaunte Gäste kommen“. Und die kamen gerne, um gemütlich beisammen zu sitzen, sich die leckeren Getränke schmecken zu lassen und die feine Musik zu hören. So entführte das Duo „2relax“ ganz entspannt in die „Flower Power“ Zeit.

Saftiges Gulasch serviert

Die beiden Musiker spielen nicht nur hervorragend Gitarre, sie singen zumeist zweistimmig, wobei ihre Interpretationen immer auf ausgezeichnete Weise das Original durchscheinen lassen. So gab es viel Beifall bei Welthits wie „Something“, „Get back“, „In my life“, „With A Little Help From My Friends“, „Hey Jude“ und anderen Beatlestiteln, dann bei den Songs der „Rolling Stones“, für „Take Me Home, Country Roads“ von John Denver, „California Dreamin’“ von den „Mamas and the Papas“ und für weitere Gute-Laune-Sommerhits.

Unterdessen war auch das Mittagsmahl gerichtet. Prinz-Max-Wirt Heinz Biegel hatte wieder zur Förderung des Museums kostenlos saftiges Gulasch zubereitet und Birgit Adler, Schriftführerin im Museumsvorstand, zeigte in der Museumsküche, dass sie nicht nur die Schreibfeder schwingen kann. Den Gästen, unter ihnen TSG-Vorstandsmitglied Regina Kasper, Kabarettist Hans-Peter Schwöbel und Schriftstellerin Susanna Martinez, schmeckte nicht nur das Essen, auch die Getränkeauswahl, hier stand IG-Vorstand Jürgen Zink an der Kasse, wurde gelobt.

Neben den Helfern Gerhard Adler, Stephan und Sabine Kranz waren wieder Rolf Kohl, Marianne Molzen und Renate Schröter ebenfalls aktiv. Auch Erwin Ohnemus, der die beiden temporären Ausstellungen zu den „Historischen Hafnerarbeiten“ und zum Seckenheimer Fotografen Sigmund Lewin im Mehrzwecksaal zugänglich machte, half mit. Nach besten Speisen und Getränken sowie der herausragenden Klangwelt von „2relax“ fehlte nur noch Kaffee und selbst gebackener Kuchen - nein, auch daran war gedacht worden. Denn Ingrid Spies und Liesl Holzwarth engagierten sich hier für den guten Zweck, denn der Gesamterlös aus diesem musikalischen Frühschoppen wird für die Aufrechterhaltung des Museums dringend benötigt. Dass „etwas“ hängenbleibt, dafür sorgten neben den genannten Aktivposten weitere hilfreiche Hände und diesmal hatte der Museumsverein auch Petrus auf seiner Seite. hat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019