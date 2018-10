Ausflug nach Dinkelsbühl war der Höhepunkt

Im Rathaus, der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO), fanden sich die Mitglieder ein, um die Jahreshauptversammlung abzuwickeln. Fritz Deininger, der Vorsitzende des AWO-Ortsverbandes, stellt die fristgerechte Einladung fest und bat, sich zu Ehren jener fünf Mitglieder, die seit der letzten Mitgliederversammlung verstorben sind, zu erheben. Bei gerade noch 54 Mitgliedern ist dies ein herber Verlust für die Seckenheimer AWO.

In seinem Vorstandsbericht rief Fritz Deininger dann zunächst die Teilnahme am Seckenheimer Neujahrsempfang, die Winterfeier, die, wie üblich, gemeinsam mit Naturfreunden und SPD Seckenheim durchgeführt wurde, ins Gedächtnis. Gelungen war auch der Ausflug nach Dinkelsbühl, der fast alle Wünsche der Teilnehmerinnen erfüllte und als Höhepunkt des Berichtsjahres gelten darf. Eine gute Resonanz erfuhr die AWO zudem beim Straßenfest des vergangenen Jahres und zur Kerwe, wobei hier wieder mit der SPD gemeinsame Sache gemacht wurde.

Erfreulich gut angenommen wurde die Weihnachtsfeier, die traditionell im Siedlerheim angeboten wird. Herzstück der AWO-Arbeit am Ort ist das Angebot der Begegnungsstätte „Rathaus mit Herz“. Hier wurden überwiegend Senioren betreut und in sozialen Fragen beraten. Deininger dankte abschließend seiner Vorstandschaft sowie allen Helferinnen für die engagierte Zusammenarbeit und versprach, später noch darauf zurückzukommen.

Kasse mit schwarzer Null

Zunächst aber gab Schatzmeisterin Diana Henss ihren Kassenbericht ab, der mit einer schwarzen Null abschloss. Dann trug Otto Rolli den Bericht der Revision vor. Er hatte zusammen mit Ralf Kreisel die Zahlen geprüft und er konnte eine übersichtliche und einwandfreie Kassenführung bescheinigen. Auf seinen Antrag hin wurde Diana Henss einstimmig entlastet. Da es keine Fragen zu den Berichten gab, war es Bezirksbeirätin Evi Korta-Petry, die den Vorstand ob seiner engagierten Arbeit belobigte und für eine einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes sorgte. Da keine Wahlen anstanden, besteht der geschäftsführende Vorstand auch weiterhin neben Deininger und Henss aus Heidi Schleicher (stellvertretende Vorsitzende) und Hartwig Trinkaus (Schriftführer).

Fritz Deininger bedankte sich für das Lob und erklärte, dass man das vierzehntägige Angebot der geöffneten Begegnungsstätte aufrecht erhalten wolle. Es habe sich gut eingeführt, und man wolle diesen Rhythmus so belassen. Er bat um Unterstützung zum anstehenden Kerwe-Café von SPD und AWO im und am Rathaus und schlug vor, Freunde und Familien einzuladen und mit ihnen zum Rathaus zu kommen. Für Bewirtung und anstehende Arbeiten werden noch Helfer gesucht, ebenso bat er um Kuchenspenden.

Den Termin der Weihnachtsfeier, am 8. Dezember im Siedlerheim, gab Deiniger bekannt und deutete an, dass ein Ausflug für 2019 in Planung sei. Er erbat Spenden zur Aufrechterhaltung der Verbandsarbeit und dankte nochmals allen Unterstützern. Als Zeichen der Dankbarkeit für alle treuen Helferinnen und Förderer verlieh dann der Vorstand der AWO Seckenheim, begleitet vom Beifall der Teilnehmer, erstmals das „AWO-Rathaus mit Herz“ als Dank und Anerkennung für die engagierte Mitarbeit zu allen Anlässen in und um die AWO-Begegnungsstätte.

Deininger freute sich, mit dieser Auszeichnung etwas zu haben, das auch nach außen zeige, wie wertvoll und wichtig man verlässliche ehrenamtliche Mitarbeiter gerade auch für soziale Organisationen zu schätzen wisse. Sieglinde Bürgy, die von dieser Ehre sichtlich überrascht worden war, meinte, dass ihre Mitarbeit doch selbstverständlich sei und sie der AWO gerne weiter diene, so lange es ihr möglich sei. Und wieder gab es Beifall. sane

