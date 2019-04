Ausstellung im Kerg Museum

„Räume, die keine sind“, welche Botschaft mag wohl hinter dieser Headline versteckt sein? Antworten darauf wird er am Sonntag, 28. April um 11 Uhr bei der Vernissage im Kerg Museum von den beiden Ausnahmekünstlerinnen Pilar Colino und Nicola Barth geben. Es sind Künstlerinnen, deren Werke vielleicht auf den ersten Blick in der Maltechnik total unterschiedlich sind, doch sie sind durchaus miteinander konvergent, haben etwas verbindendes. Begrüßt werden die Besucher von der Museumsleiterin Lynn Schoene und vom Bürgermeister Hansjörg Höfer. In die Ausstellung führt die Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel ein. Die Ausstellung ist bis zum 2. Juni zu sehen. greg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019