Austausch fördert Völkerverständigung

Seit 1985 besteht, ausgehend von einer Partnerschaft zwischen Plouguerneau und Neckarhausen, eine Freundschaft zwischen der Seckenheimschule und dem „Etablissement Secondaire Saint-Francois/Notre Dame“ aus Lesneven in der Bretagne. An diesem für eine Realschule außergewöhnlichen Austausch beteiligten sich im Laufe der Jahre rund 1000 Mädchen und Jungen. Sigrid Mayer, Französischlehrerin an der Seckenheimer Werkreal- und Realschule setzt mit viel Engagement die langjährige freundschaftliche Völkerverständigung fort.

So waren im Frühsommer zunächst 32 französische Austauschschüler in Seckenheim, die ebenso wie die drei begleitenden Lehrer in hiesigen Gastfamilien untergebracht waren. Sigrid Mayer wurde in der Organisation des Aufenthaltes von ihren Kolleginnen Birgit Oppermann und Susanne Monteiro unterstützt, Partner auf französischer Seite waren Danielle Aldrin, Marie Henry und Claire Varnier.

Ausflug nach Speyer

Nach der Ankunft der Franzosen lernten diese ihre deutschen Austauschpartner und auch die Räumlichkeiten der Seckenheim-Schule kennen. Selbstverständlich wurde auch am Unterricht teilgenommen. Es gab aber zudem etliche deutsch-französische Aktivitäten, wie den Sportnachmittag oder den Ausflug nach Speyer zu Dom und Technikmuseum. Besucht wurden auch Rüdesheim, in Mainz das Gutenbergmuseum und natürlich Heidelberg. Dass eine Führung durch die kurpfälzische Hauptstadt Mannheim dazu gehört, war klar. Nach einer ereignisreichen Woche fiel der erste Abschied dann nicht so schwer, schließlich stand der Gegenbesuch wenige Wochen später schon fest.

Adressen ausgetauscht

So trifft kurze Zeit später die Seckenheimer Delegation in Lesneven ein. Die Gemeinde mit rund 7500 Einwohnern liegt im Nordwesten der Bretagne nur wenige Kilometer von der Ärmelkanalküste entfernt. Hier nehmen, ebenso wie in Seckenheim und Umgebung, die einheimischen Gastgeber Schüler und Pädagogen in ihre Familien auf. Neben dem Kennenlernen des bretonischen Lebens wird auch die Schule „Etablissement Secondaire Saint-Francois/Notre Dame“ besucht, es wird eine Fahrt nach Brignogan-Plages mit Wassersport-Aktivitäten, ein Abstecher nach Brest mit einer Führung durch das Océanopolis, einem Aquarium mit zahlreichen Meerestieren, sowie eine gemeinsame Tour nach Roscoff mit Schifffahrt zur blumenreichen Île de Batz unternommen. Das nahe Meer bietet Gelegenheit zur Strandwanderung, erst recht am wunderschönen Sandstrand von Plage aux blancs Sablons.

Nach einer weiteren Teilnahme am Unterricht hieß es dann von den Gastfamilien und von den französischen Mitschülern, die man nun nicht nur sprachlich besser zu verstehen wusste, Abschied nehmen. Dass etliche Adressen und sonstige elektronischen Kommunikationswege ausgetauscht wurden, minderte den Trennungsschmerz nur mäßig. hat

