Bach auf der Blockflöte

Musizierten in der Erlöserkirche (v.l.): Simone Laschefski, Wolfgang Schaller und Julia Vardigans. Hartwig Trinkaus (hat)

Die Erlöserkirche in Mannheim-Seckenheim hat zu einer musikalischen Abendandacht eingeladen – unter den geltenden Hygieneregeln. In dem bis auf den letzten möglichen Platz besetzten Gotteshaus war zunächst Johann Christoph Friedrich Bachs Sonate für Violine und Blockflöte in A-Dur zu hören.

Zuvor hatte Gemeindediakonin Claudia Krüger die Teilnehmer begrüßt. Sie machte noch einmal auf

...