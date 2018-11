Bach und Mozart stehen im Mittelpunkt

Mit Johann Sebastian Bachs Kantate Nr. 68, „Also hat Gott die Welt geliebt“, und der „Waisenhausmese“ von Wolfgang Amadeus Mozart überzeugte ein Oratorienkonzert für Soli, Chor und Orchester in der Erlöserkirche. Stefanie Dasch, Sopran, Eva Braunstein, Alt, Martin Erhard, Tenor, und Markus Lemke, Bass, sowie die Kantorei der Erlöserkirche und das Seckenheimer Kammerorchester bescherten unter der Leitung von Kantor Wolfgang Schaller den mehrere hundert Zuhörern ein großes musikalisches Erlebnis im sehr gut besuchten Gotteshaus.

Großen Zuspruch fand im zweiten Teil des Programms Wolfgang Amadeus Mozarts Missa in c-Moll, KV 139, die so genannte „Waisenhausmesse“. Sie hatte der Wunderknabe bereits mit zwölf Jahren anlässlich der Weihe der „Waisenhauskirche“ in Wien 1768 komponiert. Mozart bediente sich für Chor, Soli und Orchester der Form einer Kantatenmesse. Schon im ausladenden Kyrie bewies hier die Kantorei ihr Können.

Zu Beginn hatten die Geistlichen Claudia und Helmut Krüger die Gäste begrüßt, und Schaller eröffnete den Abend mit seinen hochkonzentrierten Sängerinnen, Sängern und Musikern mit jener Kantate, die Bach zwar für den zweiten Pfingstfesttag geschrieben hatte, deren Text jedoch von Dichterin Christiana Mariana von Ziegler sich ebenso für das Ende eines Kirchenjahres, wie für die Adventszeit eignet. Beiden Ansätzen wurde die gelungene Darbietung nicht nur mit dem großartigen Schlusschor, der die Freude über die Zuwendung Gottes an die Menschen ausdrückte, gerecht, sodass sich die Besucher mit anhaltendem Beifall bedankten. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018