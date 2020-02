Bauchtanz als Sahnehäubchen

Im Bazarkeller des Pfarrzentrums St. Clara haben sie ihre Clubküche, die Männer des KC Gourmet. Seit 1968 treffen sich rund ein Dutzend Herren in weißen Kochschürzen, um gemeinsam ihrem Hobby zu frönen. Einmal im Jahr, nämlich zur Bazarzeit der katholischen Kirchengemeinde St. Aegidius zeigen sie ihr Können beim Gemeindefest. Und einmal im Jahr laden die fröhlichen Kochlöffelschwinger die Fasnachter der Region und ihre Frauen ein, um einerseits die Narren für die restliche Kampagne zu stärken und sich andererseits bei ihren KC-Frauen für die gewährte Förderung zu bedanken.

So versammelten sich im St. Nazaruissaal die Abordnungen der Kummetstolle Neckarhausen, der Edinger Kälble, der Schlabbdewel aus Friedrichsfeld, der Insulana Ilvesheim und der Seckenheimer Zabbe, um es sich gut gehen zu lassen. Freude an diesem Treffen hatten auch die Tollitäten, wobei Prinz Dennis I. vom närrischen Rat aus Seckenheim, diesmal ohne Nathalie, dann Prinzessin Imke I. vom tanzenden Narrengestein aus Neckarhausen, Jessika II. aus dem Herzen des Vereins in Edingen und Yvonne I. vom goldenen Kranich aus Ilvesheim dem Abend ein adeliges Gepräge gaben. Kein Wunder also, dass dieser mit Kir Royal eröffnet wurde.

Der Präsident der Köche, Manfred Falkenberg, begrüßte die Gäste und bildete zusammen mit den versierten Moderatoren Massimo, einem gut aufgelegten Italiener, und Christian, dem humortrockenen Pfälzer, ein kongeniales, närrisches Köche-Dreigestirn. Währenddessen ihre Kollegen in der Küche die Rote-Bete-Suppe zubereiteten, lecker würzig ergänzt durch einen Klecks Meerrettich. Scheinbar eine gewisse Schärfe brachte auch Büttenrednerin Sabine Schneider mit, doch am Ende entpuppte sich „das Ding“ lediglich als profaner Flaschenreiniger.

Zwischen den einzelnen Gängen freuten sich die organisierten Karnevalisten, dass sie die Köche mit ihren Jahresorden versorgen und dafür den von den Gourmet kreierten saftig grünen Peperoniorden ergattern zu konnten. Nachdem die Gourmet „Boef bourguignon an Kloß und bunten Möhren“ zubereitet und serviert hatten, gab es eine Premiere.

Diakon in der Bütt

„In Mainz geht der Ministrant in die Bütt, in Seckenheim der Diakon“, so Manfred Falkenberg, und kündigte damit den Auftritt von Winfried Trinkaus an. Der Diakon der St. Aegidiusgemeinde hatte eine Reihe bemerkenswerter und nicht einfach nur lustiger Aspekte zusammengetragen, wofür er viel Beifall erhielt.

Mit dem Gourmet-Becher Surprise endete zwar die Speisenfolge, doch Jutta Dünkel aus Ilvesheim setzte dem Abend mit ihrer Bauchtanzshow noch ein Sahnehäubchen drauf. Da durften nun auch die Gourmet die Küche verlassen und schwungvoll mitmachen. hat

