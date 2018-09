Bazar der Erlöserkirche

Traditionell findet im September das Gemeindefest der Erlöserkirche, der Bazar, statt. Und in diesem Jahr das letzte Mal in und um das evangelische Gemeindehaus, Freiburger Straße 14, bevor es abgerissen wird und neue Räumlichkeiten entstehen. Gestartet wird am Samstag, 22. September um 15.30 Uhr. Die Hüpfburg ist aufgebaut, Kaffee und Kuchen werden serviert, Tombolageschenke warten auf Gewinner. Spiel- und Bastelangebote locken Kinder, Steaks und Co warten auf Abnehmer und am Weinbrunnen werden exzellente Weine kredenzt. Am Abend gibt es Live-Musik zum Schwelgen, Zuhören und Mitsingen. Die Bar ist geöffnet.

Zauberer tritt auf

Am Sonntag, 23. September, beginnt das Fest um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Kindergartenhof. Danach steht ein deftiges Mittagessen bereit. Anschließend startet ab 14 Uhr das Programm auf der Gemeindehausbühne, unter anderem mit Hits aus dem Kindermusical, mit der Big-Band-for-Bazar oder Zauberer Thimotheus

Der Abend klingt mit der beliebten Sonderverlosung aus. Auch am zweiten Bazartag gibt es Spiel und Spaß für jung und alt sowie Leckereien für jeden Geschmack. Die Erlösergemeinde Seckenheim freut sich auf zahlreiche Gäste. sane

