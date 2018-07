Bazar wird 90 Jahre alt

Anzeige

Der „katholische Bazar“ ist in Seckenheim das Fest mit der längsten Tradition. Was als Wohltätigkeitsbazar für den damals neuen Kindergarten St. Agnes begann, findet auch in diesem Jahr wieder statt. Am Sonntag, 22. Juli, wird Pfarrer Markus Miles um 10.30 Uhr einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche halten und zum anschließend Mittagessen auf dem Kirchplatz einladen. Unter den aufgebauten Zelten kann man das abwechslungsreiche Speiseangebot genießen, bei dem auch an Vegetarier gedacht wurde. Danach beginnt der Cafébetrieb mit köstlichem Kuchen und Eisspezialitäten im Pfarrzentrum St. Clara.

Um 14 Uhr gibt es eine kleine musikalische Darbietung der Kinder beider Kindergärten und danach geht es mit Spiel- und Bastelangeboten auf der Wiese hinter St. Clara weiter. In der kühlen Pfarrkirche ist derweil eine Ausstellung von selbstgemalten Bildern der Kinder von St. Adalbert zu sehen. Bei den diesjährigen Firmlingen kann man seine Geschicklichkeit am Tischkicker, Schokokuss-Schleuder usw. ausprobieren. Der Männerkochclub Gourmet wirft ab 16 Uhr denn Ofen an und wartet mit kulinarischen Höhepunkten auf. Zum eigenen 50-jährigen Bestehen bieten die Köche unter anderem Salbei-Pasta mit Streifen von Schweinerücken und Riesengarnelen an Gourmet-Salat an.

Auftritt des Singkreises

Andreas Finger unterhält ab 17.30 Uhr die Gäste musikalisch. Alfred Heierling gibt einen Einblick in die 90-jährige Geschichte des Bazars. Mit allerlei Episoden und Anekdoten wird er dabei ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Um 18.30 Uhr öffnet die Bar in den Jugendräumen des KumBaJah mit leckeren Cocktails – weitere Überraschungen sind zu erwarten. Zum Abschuss des Prpgramm tritt um 19 Uhr der Seckenheimer Singkreis auf. hat