„Bedarf ist größer als das Angebot“

Die Stadt Mannheim sieht bei der Kinderbetreuung noch Luft nach oben. Dies sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD, kleines Bild) auf Anfrage dieser Redaktion. „Wir können nicht zufrieden sein, weil die Bedarfe noch schneller gestiegen sind als unser Angebot“, sagte der Rathauschef. Dennoch würdigte er die Entwicklung der vergangenen Jahre: „Die Betreuungssituation hat einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht.“ Zu den Zielen für die nächsten Jahre äußerte sich Kurz optimistisch: „Wir werden die Ziele erreichen, aber es wird noch dauern.“

Unter anderem strebt die Verwaltung eine gesamtstädtische Betreuungsquote von 40 Prozent für die Kinder von null bis drei Jahren an. Bei den Kindern zwischen drei und sechs Jahren soll die Quote im gesamten Stadtgebiet bei 95 Prozent liegen. „Allen Eltern in Mannheim eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, ist für uns ein essenziell wichtiges Anliegen“, ergänzte der Mannheimer Familienbürgermeister Dirk Grunert.

Er betonte darüber hinaus die Bedeutung der Kindertagespflege, also der Betreuung durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater. „Neben der institutionellen Kinderbetreuung ist die Kindertagespflege eine der drei Säulen und integrierter Bestandteil der vorschulischen Betreuungsangebote, die wir deutlich ausbauen möchten“, hob Grunert hervor. tge

