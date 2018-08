Bei größeren Vorhaben fehlen Helfer

Zwei Dinge unterscheiden das Seckenheimer Heimatmuseum von anderen in der Region. Zum einen die gigantische Ausstellungsfläche von rund 1000 Quadratmetern, die sich über ein altes Bauernhaus und dessen Nebengebäude verteilt. Zum anderen, dass es kein Gemeindemuseum ist, sondern von einem Verein betrieben wird und lediglich eine bescheidene Förderung der Stadt Mannheim erhält.

Für Umbauarbeiten, Reparaturen und vieles andere mehr ist in erster Linie ein harter Kern von drei Mann zuständig: Norbert Schreck, Klaus Fedel und Willi Pint. Und natürlich sind sie bei den Vorbereitungen von Sonderausstellungen gefordert. Traudl Gersbach, die Vorsitzende des Fördervereins: „Wenn wir Glück haben, übernimmt der Aussteller relativ viel, so wie bei der Jubiläumsschau der Zabbe Anfang 2018.“ Wenn nicht, dann errichtet das Männer-Trio die Stellwände.

Kein Wunder, dass Traudl Gersbach auf Verstärkung hofft: „Wir bräuchten dafür mehr Leute. Es würde sich für jeden etwas finden, selbst wenn er zwei linke Hände hat.“ Klaus Fedel dazu: „Wir leben personell von der Hand in den Mund. Wir sind drei Mann, die hier schaffen. Wie lange das noch geht, kann ich nicht sagen.“ Norbert Schreck sieht das auch so: „Es wäre schön, wenn ein paar Leute dazustoßen würden, denn bei größeren Vorhaben fehlen uns Hände.“ Immer dienstags trifft sich das Trio zum Arbeitseinsatz im Museum. „Und wenn es sein muss, sind wir jeden Tag da“, ergänzt Klaus Fedel.

Beachtliche Sammlungen

Bei einem Rundgang wird erst richtig klar, wie viel Arbeit in den Betrieb des Museums investiert werden muss. Treppauf, treppab geht es von Raum zu Raum. Dazu kommen die alten Ställe. Erstaunlich auch Umfang und Vielfalt der Sammlungen: Spielzeug, bäuerliches Arbeitsgerät, Utensilien von Handwerkern, alte Möbel, Kleider aus Uromas Zeiten, antike Haushaltsgeräte, eine noble Kutsche und vieles mehr.

Darunter sind tolle und kuriose Sachen. Ältere schätzen beim Anblick des betagten Friseursalons den Wiedererkennungswert, Jüngere staunen, dass die Haarschneidemaschine über ein Pedal per Muskelkraft angetrieben wurde. Oder die spezielle Pumpe, die es früher in Milchläden gab. Oder der Eisenkessel, der sowohl zum Schlachten als auch für die Wäsche und zum Baden genutzt wurde. Oder die alte Ladenkasse mit einer Alarmklingel, die per Hand aufgezogen wird. Nix digital, alles analog.

Zu den Raritäten zählen auch die alten Geräte der Volksbank Seckenheim, darunter Münzenzähler, Rechenmaschinen und ein Spezialgerät, um Münzsäckchen zuzunähen, die an die Deutsche Bundesbank geschickt wurden. „Manchmal kommen Leute, die mit all dem noch gearbeitet haben“, erzählt Traudl Gersbach. Auch vier Uhrwerke, die noch laufen, hat der Verein ausgestellt. All das muss natürlich gepflegt werden. Im ehemaligen Pferdestall zeigt Klaus Fedel die aktuelle Baustelle des Trios: Eine Sammlung von alten Elektroutensilien soll an der Wand befestigt werden.

Die Exponate kommen meist von Spendern aus dem Stadtteil, weitere wurden andernorts erworben. Es geht nämlich auch darum, die Berufszweige darzustellen, die es in Seckenheim gibt oder gab – und nicht immer findet sich das dazu Nötige vor Ort. Stolze 200 Mitglieder zählt der Verein, der das Museum im gepachteten Bauernhof unterhält. Traudl Gersbach: „Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge, Spenden und den Erlös aus Veranstaltungen und hoffen, dass es nicht zu viele Reparaturen gibt, die wir nicht selbst machen können.“ Froh wäre sie über mehr Mitglieder, aber auch über Aktive, die dem Männer-Trio helfen, die Museumsbestände archivieren und Führungen machen könnten.

Jubiläum steht bevor

Das wäre ein schönes Jubiläumsgeschenk für den Verein, denn am 31. August wird er 25 Jahre alt. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Matinee am 26. August im Pfarrzentrum St. Clara vor geladenen Gästen. Und im Museum erinnern anlässlich des Jubiläums Vitrinen mit Exponaten an die Ausstellungen der Jahre 2000 bis 2017.

Wird es das Museum in 25 Jahren noch geben? Davon ist Traudl Gersbach überzeugt: „Ja, aber vielleicht in etwas anderer Form. Die Seckenheimer können das leisten.“

