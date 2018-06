Anzeige

„Das Schöne am Fußball ist ja, es geht nicht nur um den Leistungsgedanken, sondern das, was ihn ausmachen sollte – das Miteinander.“ So beschreibt Achim Jauernig, Direktor der Seckenheimschule, den Gedanken hinter der Straßenfußball-WM. Diese findet bereits zum siebten Mal statt und schließt mehrere Schulen im Kreis Mannheim ein. Noch bis zum 28. Juni spielen Schüler zwischen zwölf und 15 Jahren zunächst schulintern gegeneinander, bevor die Qualifizierten dann im Finale aufeinandertreffen. Auch an der Seckenheimschule spielen gestern zehn Mannschaften der siebten und achten Klassen auf dem Schulhof gegeneinander. Weitere zwölf Teams der fünften und sechsten Klassen spielen außer Konkurrenz. Dabei bekommen sie mit Fußballprofi Lukas Rupp von der TSG Hoffenheim prominenten Besuch.

Ganz besondere Regeln stehen beim Turnier im Vordergrund. Jungen und Mädchen spielen zusammen in Teams ,und es zählen nicht nur die Tore, sondern auch Fairness. Insgesamt sechs Punkte können erreicht werden. Drei werden aufgrund von Sieg oder Niederlage und drei nach sogenannten Fairnessregeln verteilt. Diese setzen die Schüler zu Beginn fest. Auch spielen Mädchen eine besondere Rolle. „Jungs-tore“ werden erst dann angerechnet, wenn ein Mädchen getroffen hat. „Mädchentore“ zählen doppelt.

Lukas Rupp Lukas Rupp, geboren am 8. Januar 1991, begann seine Karriere als Mittelfeldspieler bei der TSG Weinheim, bevor er 2009 zum Karlsruher SC wechselte. Im Zeitraum von 2011 bis 2015 spielte er für Borussia Mönchengladbach und Paderborn und anschließend für eine Saison beim VfB Stuttgart. Seit der Saison 2016/17 spielt Rupp für die TSG Hoffenheim. Im Moment fällt er aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie aus.

„Fußball soll mit einem pädagogischen Konzept verknüpft werden“, sagt Stefan Quickert, Mitarbeiter bei Jugendarbeit Mobil (JaM), dem Initiator des Projektes. Die Schüler sollen sich kritisch mit ihrem Verhalten auseinandersetzen und Kommunikation mit Sport verknüpfen. Dieses Jahr ist es den Organisatoren der Schule, Stephan Meinzer und Daniel Herm, über persönliche Kontakte gelungen den Bundesliga-Fußballer Lukas Rupp an die Schule zu holen. Der Spieler bei der TSG Hoffenheim stellt sich eine Stunde lang in einem Interview allen möglichen Fragen der Schüler.