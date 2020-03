Besinnung in der City-Pfarrei

Loslassen, leicht zu sagen – schwer zu tun. Wenn man älter wird, muss man öfters „loslassen“. Das ist leicht gesagt, aber oft schwer getan. Zu diesem Thema lädt das „Forum Älterwerden“ (früher „Altenwerk“) alle Seniorinnen und Senioren im Dekanat Mannheim am Montag, 23. März, um 14.30 Uhr zu einem Besinnungsnachmittag in die City-Pfarrei ein. Nach einer Wortgottesfeier in der Jesuitenkirche folgen im Ignatius-Saal, A 4, 1, Kaffee, Kuchen und ein Vortrag des Dekanats-Seelsorgers Diakon Egbert Heimbücher. Interessenten sollten sich im Pfarrbüro unter Telefon 0621/47 47 74 bis 15. März anmelden. hat

