Bewegung in und vor der Turnhalle

Beim TSG-Familiensporttag wurde Vielfalt in der TSG-Turnhalle demonstriert. Es gab hier eine Kinderbetreuung durch die Kindersportschule, denn auch die Eltern sollten an diesem herrlichen Frühsommertag die Gelegenheit haben, das vielfältige Angebot der einzelnen Abteilungen der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) noch besser kennenzulernen. Die KISS-Kindersportschule ist ja mit über 600 sportlichen Kindern schon hinlänglich be- und anerkannt. Aufstrebend ist die wieder erstarkte Volleyballabteilung, die sich ebenfalls in der Turnhalle vorstellen konnte.

Mitmach-Parcours

Das Gelände rund um das Schloss war die nächste Station. Hier hatten die Verantwortlichen des TSG-Sports einen Mitmach-Parcours mit Fußball-Golf oder Ping-Pong-Handball und mehr aufgebaut. Die Erlangung einer Seilspring-Qualifikation wurde durch die großartige Rope-Skipping-Abteilung ermöglicht, die natürlich besonders auf die Weltmeisterschaften in Shanghai aufmerksam machte, zu der sich zwei TSG-Riegen qualifiziert haben.

Das Problem allerdings ist, dass die Reisekosten fünfstellig sind und von den Familien der Mädchen kaum alleine aufgebracht werden können. Deshalb wurde auch engagiert gesammelt in der Hoffnung, so das Reisegeld zusammen zu bekommen. Im Schloss-Saal gab es für jedes Alter die Möglichkeit, einen Fitness-Test der erfolgreichen Turnabteilung zu absolvieren. Nicht weniger interessant und anspruchsvoll war der „Zirkel“ der Leichtathletikabteilung.