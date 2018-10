„Bewunderung für solche Stimmen“

Wer sich Karten für ein Konzert des Don Kosaken Chors Serge Jaroff erwirbt, der erwartet dort volltönenden, kräftigen Männergesang, viel Energie aus lautstarken Kehlen, tiefste Bässe, höchste Tenöre bis hin zum unfassbaren Countertenor eines Stanislav Kriuchkov. Schwerpunktmäßig erwartet wird auch ein durch Serge Jaroffs Don Kosakenchor weltweit bekanntgewordenes Chorrepertoire russischer Kirchenlieder, Volksmusik und Folklore.

Unter der Leitung von Wanja Hlibka erfüllt der fünfzehnköpfige Chor die Erwartungen der begeisterten Gäste voll. Dabei gibt es zwischen dem kürzeren geistlichen Teil der Konzerts in der voll besetzten Erlöserkirche und dem folkloristischen Werken kaum einen Unterschied im Vortrag. Häufig bricht sich zu Beginn eines Liedes die volle Wucht der russischen Lungen, wird dann von Hlibka etwas gedämpft, ehe der Chor zum Schluss dann jeweils kräftig zulegt, um einen gewaltigen Schlusspunkt anzustreben mit einem oft abrupten Ende.

Es gab viel anhaltenden Applaus, besonders dann, wenn sich die großartigen und perfekt ausgebildeten solistischen Stimmen verneigen dürfen. Bisweilen werfen die Zuhörer alle Zurückhaltung über Bord und bei „Kalinka“ wird sogar während des Liedvortrages Beifall für die Solisten gespendet. Und die Begeisterung führt dazu, dass im Kirchenraum Versuche unternommen werden, rhythmisch mitzuklatschen, so groß ist die Beglückung.

Sakrale Gesänge

Zu verdanken haben diese die Gäste dem Männergesangverein-Liedertafel 1861/07 Seckenheim, der das Risiko einging, den Chor an den Neckar zu holen. Walter Veth, der Vorsitzende des Gesangvereins, freut sich denn auch bei der Begrüßung auf ein „außergewöhnliches Konzert mit einem außergewöhnlichen Chor“ und er hat recht damit. Denn als der weltberühmte Don Kosakenchor am 20. März 1979 sein letztes Konzert unter Gründer und Dirigent Serge Jaroff gab, war eine Fortsetzung keinesfalls sicher. Wanja Hlibka, bis zum letzten Konzert in Paris Solist unter Jaroff, gründete den Chor neu und leitet ihn seit 1991 als „Don Kosaken Chor Serge Jaroff“. Der Chor singt sakrale Gesänge aus der russisch-orthodoxen Kirche, beliebte russischen Volksweisen und klassische Chorwerke. Das Repertoire orientiert sich am Chor unter Serge Jaroff.

Dem entsprechend beginnt der Chor mit ausdruckstarken liturgischen Gesängen, präsentiert schon hier eine große Bandbreite aller Klangfarben. Rasch zeigt sich, die Kosakenformation ist unter Wanja Hlibka ein A-Capella-Chor der Spitzenklasse. Die Interpretation der Gesänge, die hervorragenden stimmlichen Möglichkeiten der Sänger, die alle auch als Solisten auftreten könnten und dies auch teilweise tun, sind Garant für die klangliche Besonderheit des Chores.

Nach der Pause begeistert der Chor sein Publikum mit weiteren kraftvollen Vorträgen, lässt aber bei einen der Höhepunkte, nämlich Dmitri Stepanowitsch Bortnjanskis „Ich bete an die Macht der Liebe (in russischer Sprache) klar erkennen, dass die herrlichen Stimmen auch leise, fein und sacht vortragen können.

So und so vermitteln sie den Zauber und die Melancholie der russischen Musik und das in höchster Qualität, bis hin zur finalen Zugabe „Guten Abend, gute Nacht“, als einziges Lied in deutscher Sprache. Dazu der Kommentar eines Besuchers: „Da bleibt nur Bewunderung für solche Stimmen“.

