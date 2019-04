Bilder vom Kaiserhof gesucht

Allyn Eidsness, Seckenheimer Bürger mit norwegischen Wurzeln, hat vor Jahren das Traditionshaus „Kaiserhof“ in der Offenburger Straße erworben und im Zusammenhang mit dem TSG-Sportstudio umgestaltet. Nun möchte er den historischen Tanzsaal rekonstruieren und dazu die Glasbausteine durch die ursprüngliche Fensterform, ebenso wie die Eingangstür dem Jugendstilursprung annähern. Dafür bittet er die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Bilder des ursprünglichen Zustandes hat, der ist angesprochen. Es sind aber ausdrücklich auch alle anderen Bilder sehr willkommen, die den Kaiserhof in früheren Zeiten zeigen. Die Originale sollen bei den Eigentümern bleiben, es würden nur digitale Kopien davon gefertigt. Wer Bilder zur Verfügung stellen kann, meldet sich bei Familie Brandt, Tel.: 0171/9 98 19 49 oder per E-Mail an Kaiserhof@mail.de. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019