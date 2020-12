„Bildung ist Schlüssel zu allem“

Aus der Not eine Tugend machen – dieses geflügelte Wort kommt einem bei der Aktion von Jugendlichen der Realschule Seckenheim unweigerlich in den Sinn. Weil das von ihnen gesammelte Geld wegen Corona nicht für die geplante Klassenfahrt des Abschlussjahrgangs verwendet werden kann, spenden sie es für ein Projekt im afrikanischen Gambia. Am Freitag wurde die Spende coronagerecht im Schulhof übergeben.

Die Geschichte dieser Aktion beginnt vor drei Jahren. Andrea Sprengart-Manjang macht Urlaub in Gambia, das über traumhafte Küsten verfügt. Doch sie will es nicht bei Strand und Hotel belassen, sondern auch hinter die für die Touristen aufgerichteten Kulissen blicken. Was sie sieht, ist unglaubliche Armut.

„Ich war geschockt“, erinnert sie sich an ihre Eindrücke nach dem Besuch in einem Kinderheim. Die Einrichtung für Waisen zwischen dem dritten und 16. Lebensjahr verfügt über kein Trinkwasser; dafür läuft nach jedem Unwetter das Regenwasser durch das undichte Dach.

Viele Kilometer Schulweg

Zurück in Deutschland gründet sie einen Verein, der sich als „e. V.“ seither um Hilfsprojekte vor Ort in Janjanbureh/Lamin Koto kümmert. Zunächst um Grundlegendes wie Trinkwasser (mit einem neu erbauten Brunnen) und Nahrung (mit regelmäßigen Reis-Lieferungen).

Doch bald geht es um langfristige Entwicklungsperspektiven: 25 Jugendlichen wird der Schulbesuch ermöglicht, elf die Berufsausbildung – ein Angebot, das die Betroffenen dankbar aufgreifen: „Sie nehmen dafür immerhin einen unheimlich langen Schulweg auf sich.“

Doch das ist auch nötig, denn Gambia ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und so sind auch Menschen von dort unter jenen, die sich auf den Weg nach Europa machen. „Projekte wie unseres hilft daher, Fluchtursachen konkret anzugehen“, sagt Sprengart-Manjang.

Als sie vor einiger Zeit im Krankenhaus in Oggersheim liegt, lernt sie einen dort tätigen Gambier kennen. Natürlich kommt das Gespräch schnell auf ihr Engagement für seine ehemalige Heimat, und Sprengart-Manjang erfährt, dass der junge Mann von Petra Fuhry betreut wird.

Seit 2015 ist die 64-Jährige ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe in Ladenburg engagiert. So manchen hat Petra Fuhry seither begleitet auf seinem schwierigen Weg. Einer absolviert eine Lehre bei der Schriesheimer Bäckerei Höfer, ein anderer bei Roche in Mannheim. Beruflich ist Fuhry als Lehrerin der Seckenheim-Realschule tätig. Auch hier behandelt sie das Thema Flüchtlinge, mit Unterrichtsbesuch von Betroffenen.

Doch als Lehrerin erlebt sie auch ganz andere, wenn auch weniger dramatische Sorgen mit: Ihre Abschlussklasse 10 b muss ihre Planungen für den Ausstand ad acta legen. „Wir hatten mit vielen Aktionen wie etwa einem Weihnachtsbasar Geld gesammelt, um eine Abschlussreise nach Venedig machen zu können“, berichtet Phoebe Germann, die damalige Klassensprecherin.

Doch wegen Corona ist das nicht mehr möglich. Und da erinnern sich die Jugendlichen an das Thema, von dem sie im Unterricht gehört haben. Die Idee kommt auf, für ein Hilfsprojekt zu spenden: „Wenn wir schon nicht unser freudiges Ereignis genießen können, wollen wir wenigstens anderen eine Freude machen und ihnen helfen“, erläutert Germann.

In diesem Jahr besonders wertvoll

„Es ist schon etwas ganz Besonderes, dass eine Schule so etwas macht“, zeigt sich Sprengart-Manjang sehr dankbar. Gerade in diesem Jahr ist das auch besonders wertvoll: „Zwei Benefizveranstaltungen, die geplant waren, fallen wegen Corona weg.“ Was lässt sich mit 500 Euro erreichen? „Viel“, versichert sie: „In solchen Ländern kann man selbst mit kleinen Beträgen Großes bewegen.“

In einem Monat fliegt sie wieder nach Gambia, legt den Grundstein für eine weitere Ausbildungsstätte. Spenden sollen dem Verein ermöglichen, IT-Material und Möbel nach Gambia zu verschiffen und das Gehalt der Lehrkräfte zu tragen.

Petra Fuhry ist begeistert von dem Engagement ihrer ehemaligen Schüler. „Ich bin seit 40 Jahren Lehrerin“, sagt sie, „und während dieser ganzen Zeit habe ich das Thema Bildung als Vorbereitung auf den Beruf im Blick. Bildung ist eben der Schlüssel zu allem“ – in Gambia und auch in Deutschland.

Info: Infos über das Projekt unter www.wir-helfen-gambia.de

