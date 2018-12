Blechbläser stimmen aufs Fest ein

Waren es ursprünglich bedürftige Schüler an protestantischen Schulen, die als Chor durch die Straßen gingen (lateinisch currere „laufen“), um gegen milde Gaben geistliche Lieder zu singen, so sind es heute oft Posaunenchöre, wie in Seckenheim, die mit adventlichen und weihnachtlichen Klängen auf die frohe Botschaft der heiligen Zeit aufmerksam machen.

„Es ist schön wenn die Anwohner herauskommen und uns zuhören“, freute sich Kantor Wolfgang Schaller. Beim Start zum Kurrendeblasen des evangelischen Posaunenchors gab es jedoch nur wenige Zuhörer, denn es regnete. So begann die Vorweihnachtstour der Musiker unter den Arkaden des Rathauses mit dem freudigen „Tochter Zion“. Als es zu regnen aufhörte, konnten die Bläser ihren Rundgang zu einem knappen Dutzend Straßenecken und Plätzen in ganz Seckenheim angehen.

Weihnachtliche Gefühle

Im Gepäck hatten sie Klassiker wie „Macht hoch die Tür“, „Es ist ein Ros entsprungen“, „Alle Jahre wieder“, „Vom Himmel hoch“, „Fröhliche Weihnacht“ und weitere Lieder. „Wir hoffen schon, dass wir die Herzen der Zuhörer erreichen“, so einer der Bläser, „auch wenn sich manchmal nur die Gardine etwas bewegt.“ Und tatsächlich brachte der Posaunenchor weihnachtliche Gefühle zu den Menschen.

„Es ist es immer wichtiger, zu den Menschen zu gehen, da sich die Bevölkerung immer mehr von Kirche und Glaube entfernt“, meinte ein in der Erlöserkirche aktiver Zuhörer. „Was wäre die dunkle Jahreszeit ohne Weihnachten“, bemerkte ein anderer. Mit seinem Kurrendeblasen jedenfalls brachte der Posaunenchor musikalisch Licht in diese trübe Zeit. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018