Bogenhalle wird zum Glücksfall für das Sommerfest

Der Sängerbund Seckenheim lud zum Sommerfest aufs Gelände der Schützengesellschaft am Riedweg. Viele Menschen freuten sich auf einen lauen Sommerabend, doch das Wetter spielte nicht mit. Beim Festbeginn wurden gerade 17,5 Grad Celsius gemessen, Tendenz sinkend. Waren in den vergangenen Jahren die Wolken auch schon mal bedrohlich gewesen, so konnte das Fest doch immer unter freiem Himmel stattfinden. Diesmal aber nicht.

Die Bogenhalle wurde zum Glücksfall für das Fest. Schon früh war klar, dass Tische und Bänke drinnen stehen mussten. Die Tore auf die Freifläche konnten nach draußen weit geöffnet werden und die Verantwortlichen des Sängerbundes bauten den Grill und die Pfannen sowie die Zabbe-Bar eben draußen unter Partyzelten auf. Der Gesangverein hatte also eine Lösung für das Wetterproblem.

Gänzlich ohne Probleme läuft der Einsatz von Helfern. Während es bei Vereinen in der Region und auch in Seckenheim bei Festen immer öfter die Schwierigkeit gibt, ehrenamtliche Schaffer zu rekrutieren, so kann der Sängerbund auf eine gute Hilfsbereitschaft im Verein zurückgreifen. Da sind einerseits die Oldies, die sich hinter die Theke stellen, Speisen und Getränke anbieten oder die Kasse führen. Draußen sorgt dann ein gemischtes Team für die Bratwürste und die Beilagen und unweit davon steht die Zabbe-Bar mit den Barkeepern.

Lief der Besuch am späten Nachmittag noch schleppend an, so folgte bis gut 21 Uhr ein steter Zulauf. Viele Gäste kamen mit dem Schirm heraus und das eine oder andere Auto war doch mehr als sonst dabei, was in der Nacht dann dem Taxi-Gewerbe zu Gute kam. Denn die Gäste hatten sich auf eine schöne Schlagernacht eingestellt und die wurde es dann auch.

Es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Sängerbund-Chefin Daniela Petzinger strahlte: „Also ich kann mich nur freuen, wir haben treue Gäste, auf die ich stolz bin und die wissen, dass wir uns Mühe geben beste Gastgeber zu sein“. Natürlich wusste sie auch, warum letztlich alle zufrieden sein konnten, „weil wir Seckenheimer uns unterstützen“. Von einigen Vereinen waren Abordnungen da und auch die Schützengesellschaft hatte zwei Tische belegt.

Mit dem Chef der hiesigen Feuerwehr, Stephan Seitz, hatte man einen Diskjockey, der den Geschmack des Publikums traf, was die stets recht volle Tanzfläche zeigte. hat

