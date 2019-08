Bürger fordern sofortigen Baustopp

„Das Thema bewegt die Gemüter“ – dieser Satz fällt oft in der politischen Diskussion. Dass er in Bezug auf den Mobilfunkturm in Seckenheim-Süd zutrifft, daran kann kaum Zweifel bestehen: Weit mehr als 100 Interessierte sind gestern beim Ortstermin dabei, zu dem die Bürgerinitiative gegen das Bauwerk eingeladen hat.

„Sie übertreffen alle unsere Erwartungen“, bekennt denn auch BI-Sprecher Thomas Rieger mit Blick in die Menschenmenge. In ihr auch die örtlichen Stadt- und Bezirksbeiräte aller relevanten politischen Kräfte.

„Auch wir sind für Digitalisierung“, lautet die Botschaft, die Rieger spürbar wichtig ist: „Wir wollen den Fortschritt nicht aufhalten, denn auch jeder von uns hat ein Handy.“ Die Kritikpunkte der BI sind der konkrete Standort in unmittelbarer Nähe des Wohngebietes und die unzureichende Konsultation von Anwohnern und Bürgervertretern.

Dass er dies so empfindet, das unterstreicht Rieger in seiner Rede. Mag sein, dass, wie die Stadt erklärt, die im baurechtlichen Sinne direkten Angrenzer informiert wurden: „Und das Pferd auf der Koppel hier nebenan hat sicher nichts dagegen.“ Die rund 100 Anwohner, von denen die ersten bereits in 40 Metern Entfernung leben, schon. Denn der Turm führe zu einer Minderung des Wertes ihrer Grundstücke.

Daher fordert die BI eine Untersuchung des Genehmigungsverfahrens: „Warum wurde die Öffentlichkeit nicht informiert? Wann wurde der Bauantrag gestellt und wann genehmigt? Wurden Alternativstandorte geprüft? Gibt es weitere Standorte in der Pipeline?“ – so die Fragen.

Versetzen des Turms als Lösung?

Bis sie beantwortet sind, fordert die BI den Stopp der Bauarbeiten. „Wir wollen eine Lösung, mit der alle leben können“, betont Rieger. Eine solche könne zum Beispiel sein, den Turm etwa 100 Meter weiter ins Feld zu versetzen oder in einen bestehenden Strommast zu integrieren. Prinzipielles Ziel der BI bleibt der Rückbau des Mastes an dieser Stelle.

„Wir sind auf Ihrer Seite“, versichert Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) auch im Namen aller Kollegen: „Der Prozess ist in der Tat nicht gut gelaufen.“ So sei es zwar korrekt, dass das Baurecht nur die Konsultation der Eigentümer der unmittelbar angrenzenden Grundstücke vorsehe; politisch klug sei das nicht: „Warum hat man Sie alle nicht einfach eingeladen und die Sache mit Ihnen diskutiert?“, so Riehles rhetorische Frage.

Bei all dieser Kritik an der Verwaltung liegt dem Stadtrat jedoch auch daran, deren Entscheidung zu erläutern. „Funkmasten sind im Baurecht privilegiert“, betont der Kommunalpolitiker. Das bedeutet: Die Entscheidungswege sind kurz, und die Kommune habe kaum Möglichkeiten, die Genehmigung zu versagen.

Mit zwei Ausnahmen: Wenn das Bauwerk gesundheitsschädlich ist oder die Umgebung verschandelt. Beides habe die Stadt hier nicht anführen können: Der Betreiber habe eine Bescheinigung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit vorgelegt. Und zweitens liege der Standort „an einer Straße am Ortstrand und nicht etwa im historischen Ortskern.“ Immerhin habe die Stadt schon Prozesse verloren, nachdem sie ähnliche Bauanträge abgelehnt hatte.

Vorbild Gartenstadt

Die Chance, dass der Mast wieder abgebaut wird, ist laut Stadtrat Holger Schmid (ML) „nicht gleich null“. Dazu zitiert er aus dem „MM“ eine Meldung über den Ortsteil Gartenstadt: „Nachdem im vergangenen Jahr der erste Mobilfunkmast vom Dach des Bunkers am Dahlienplatz verschwunden war, ist nun mit der Vodafone-Antenne die zweite derartige Anlage Geschichte: Mithilfe eines Krans wurden der Stahlbau und das Equipment entfernt.“

Ein Vertreter der Stadt kann vor Ort nicht befragt werden; die Verwaltung lässt sich entschuldigen: Urlaubszeit. Für kommende Woche hat sie die BI zu sich eingeladen. „Wird der Bau bis dahin gestoppt?“ lautet die alles entscheidende Frage eines Bürgers. Rieger und Riehle müssen unisono verneinen: „Die Firma hat eine rechtsgültige Baugenehmigung“, sagt Stadtrat Riehle: „Sie kann daher weiter bauen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019