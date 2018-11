Bürger gegen dichte Bebauung

„Yes, we can!“ lautet einst der Slogan von Barack Obama für seinen Präsidentschaftswahlkampf – quasi eine amerikanische Version des späteren „Wir schaffen das“. Angelehnt daran, hat die Stadt Mannheim für die Umwandlung des gleichnamigen Kasernengeländes in Seckenheim das Motto „Yes, we Stem!“ gewählt – auch sprachliche Anspielung darauf, dass hier ebenfalls Einiges zu „stemmen“ ist. Dass lässt zumindest die jüngste, zweite Bürgerinformation zu diesem Thema erahnen.

In Folge der ersten Veranstaltung im September, bei der bereits viele Bürger-Anregungen aufgenommen wurden, präsentieren die Stadt und das Planungsbüro „Yalla Yalla!“ an jenem Abend drei Varianten:

Variante 1: mit einem großen Anteil – etwa der Hälfte – an Grünflächen, der Rest ist Wohnbebauung:

Variante 2: komplett überplant, aber locker bebaut sowohl mit Wohnungen als auch mit Gewerbe;

Variante 3: mit der gleichen Nutzung, aber weit dichter bebaut, unter anderem mit 60 Wohneinheiten für etwa 250 Bewohner.

Eine Stunde lang werden die Varianten vorgestellt, Anregungen und Kritik der Bürger dazu notiert und am Ende der Veranstaltung diskutiert. Das Votum ist eindeutig: „Wenn schon Bebauung, dann so“ lautet die Reaktion der meisten auf die erste Variante mit großen Freiflächen. „Das passt am besten zu Seckenheim“, formuliert ein Bürger.

Wie die dortige Freifläche genutzt werden soll, darüber gibt es jedoch durchaus unterschiedliche Meinungen: Die einen wollen sie renaturieren und als Erholungsraum in Ruhe lassen, andere sie als Sportgelände nutzen. „Wir würden gerne hierherkommen“, bekennt für die TSG deren Vizevorsitzende Regina Kasper.

Die immer noch lockere Bebauung der Variante 2 ist vielen schon zu dicht und zu wenig durchgrünt. „Zu sehr überbaut“, meint ein Teilnehmer. Ein anderer schlägt vor, die Gewerbebauten – wenn schon – entlang der Suebenstraße anzusiedeln, damit sie als Lärmschutz dienen.

Keine Zustimmung findet die dichte Bebauung der Variante 3. „Zu viel und zu groß“, meint ein Anwohner aus dem Spargelweg. Nur ein Teilnehmer wünscht sich ganz bewusst hohe Wohnbebauung: „Das ist der beste Schutz gegen Lärm.“

Erschließung nur über Holzweg

Doch es gibt Punkte, die für alle Varianten gelten: Die Verkehrserschließung durch den Holzweg wird präferiert, durch die Suebenstraße strikt abgelehnt; einige plädieren gar für ihre Erhebung zur Sackgasse, um jeden Schleichverkehr zu verhindern.

Stichwort Denkmalschutz: Seit kurzem ist bekannt, dass nicht nur die Wagenhalle, sondern auch das Verwaltungsgebäude stehen bleiben muss. Das finden die Bürger durchaus gut und wünschen sich dort eine Nutzung durch Vereine. „Etwa für den Sängerbund“, sagt eine Frau.

Gefordert wird auch, den Eigentümern der an das Stem-Gelände angrenzenden Grundstücke zu ermöglichen, diese zu vergrößern. Ein solcher Geländeerwerb ist durchaus denkbar, betonen die Planer: „Aber natürlich nur zu Baulandpreisen.“

Reine Grünfläche unrealistisch

„Warum wurde die Variante als Grünfläche nicht berücksichtigt“, fragt Landwirt Hermann Michl unter Hinweis auf die mehrheitliche Bürgermeinung aus der ersten Versammlung. Doch Klaus-Jürgen Ammer, der Konversionsbeauftragte der Stadt, macht klar, dass diese aus wirtschaftlichen Gründen eher unrealistisch ist. „Die BImA muss zumindest eine schwarze Null rausholen“, verweist er auf die nicht unberechtigten Interessen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. „Denn sie hat ja auch Kosten, allen voran die Altlastensanierung“.

Wie geht es weiter? Die jetzigen Bürgermeinungen werden in die Planung integriert, daraus zwei Alternativvorschläge erarbeitet. Im Frühjahr gehen diese dem Bezirksbeirat zur Stellungnahme zu, im Anschluss den zuständigen Gremien des Gemeinderates zur Beschlussfassung. Danach müssen das nötige Baurecht geschaffen und interessierte Investoren gesucht werden: „Vor drei Jahren passiert da nichts.“

