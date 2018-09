„Bürger hätten sich einbringen können“

Ralph Waibel bringt es auf den Punkt: „Es mutet schon befremdlich an, dass nach Jahren das Thema Zabbe-Brunnen offensichtlich nicht zur Befriedung kommt.“ Und der SPD-Stadtrat hat Recht: Auch nachdem der Bezirksbeirat in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit für den Badener Platz als neuen Standort votiert hat, ist die Diskussion nicht zu Ende. Im Gegenteil: Die Räte erfahren vor Ort für ihre Entscheidung massive Kritik, die Waibel als Vorsitzender des Gremiums nun in einer Stellungnahme zurückweist.

„Es gab niemanden, der den Brunnen nicht gerne an alter Stelle wiedergesehen hätte“, betont Waibel zu Beginn seiner Stellungnahme unter Hinweis auf die Planken. Aber ebenso sei von allen gefordert worden, dass der Brunnen mit Wasser gespeist werden soll. Doch dies sei auf den umgebauten Planken eben nicht mehr möglich: „Dies hat die Verwaltung aus Kostengründen (mit 650 000 Euro beziffert) eindeutig und unwiderruflich ausgeschlossen.“

Entschieden weist Waibel die von verschiedenen Seiten geäußerte Kritik zurück, die Entscheidungen für den neuen Standort seien „hinter verschlossenen Türen“ erfolgt: „Entgegen dieser Aussagen wurden in mehreren öffentlich eingeladenen, für alle transparenten Terminen verschiedene alternative Standorte vorgeschlagen.“ Beim letzten dieser Termine, zu dem „breit eingeladen“ worden sei, habe sich die Mehrheit der Anwesenden für den Badener Platz auf dem künftigen Wohnquartier Hammonds entschieden.

Transparente Entscheidung

„Jede Bürgerin und jeder Bürger hätte, als es anstand, ihre Position einbringen können“, weist Waibel die massive öffentliche Kritik an den Entscheidungen für den Badener Platz zurück: „Wo bitte ist das undemokratisch?“, fragt der Stadtrat.

Kritik übt Waibel an seiner CDU-Ratskollegin Marianne Seitz, die entgegen der Meinung der Bezirksbeiräte ihrer Partei für den Standort Planken und für eine erneute Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Bürger plädiert. Waibel: Man könne nicht so lange abstimmen, bis das von einem selbst „gewünschte Ergebnis herauskommt.“

Auch hinter den Verweis auf die 400 Unterschriften für den Standort Planken setzt Waibel einige Fragezeichen: „Es wäre sicher sehr aufschlussreich, wenn man die Unterschriftenlisten durchforstet, wer da alles sowohl für die Planken als auch für andere Standorte gestimmt hat.“

Zu der Kritik von Heimathistoriker Alfred Heierling und des früheren Vorsitzenden der Interessengemeinschaft der Vereine, Werner Bordne, am Standort Badener Platz schreibt Waibel: „Ich habe großen Respekt vor der Lebensleistung der benannten Honoratioren. Sie sind oft Vorbild für hohes ehrenamtliches Engagement, und Ihnen gebührt alle Ehre“, erklärt der Stadtrat, selbst Vereinsvorsitzender: „Aber auch diese müssen respektieren, dass die Welt sich weiter dreht, sich Dinge verändern und demokratische Prozesse auch dazu führen können, dass eben ein Zabbe-Brunnen nicht mehr da aufgestellt wird, wo er nach diesen Menschen am besten noch in 500 Jahren stehen sollte.“

Für Integration der Neubürger

Nach Ansicht Waibels ist der Badener Platz auf dem Gelände des Wohnquartiers Hammonds unter den zur Auswahl stehenden Standorten der beste. Er sei „auch eine Geste des Willkommens an alle Neubürger (immerhin 1000), die künftig auf Hammonds leben werden, und darüber hinaus an alle, die in den Seckenheimer Neubaugebieten nicht wirklich in den Ort eingeplant sind.“

„Geben Sie sich einen Ruck, verehrte Befürworter des Standortes Planken“, appelliert der Vorsitzender des Bezirksbeirates zum Schluss seiner Stellungnahme an die Kritiker direkt: „Ich fürchte, dass wir ansonsten in vier bis fünf Jahren noch immer über einen möglichen Standort diskutieren und der Brunnen bis dahin verfallen ist.“

Info: Online-Abstimmung unter morgenweb.de/seckenheim

