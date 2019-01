Bürgerinitiative zu Stem-Barracks?

Die künftige Nutzung der Stem-Barracks ist Thema einer Versammlung, zu welcher der Anwohner Volkmar Bauder für Donnerstag, 31. Januar, einlädt. Adressaten sind vor allem Bewohner der Waldspitze und des Quartiers „Am Sandhang“, aber auch alle anderen interessierten Bürger von Suebenheim. Möglicherweise soll bei diesem Treffen auch die Gründung einer Bürgerinitiative beschlossen werden.

Was auf dem ehemaligen Kasernengelände zwischen Siedlung und Autobahn 656 entstehen soll, das wird derzeit intensiv diskutiert. Da die Bürgerversammlung am 28. November nach Ansicht der Initiatoren zu wenig Zeit für eine Diskussion geboten habe, soll dies jetzt nachgeholt werden. Dabei können Meinungen zu den vorliegenden Bebauungsvarianten vorgetragen sowie eigene Vorstellungen eingebracht werden.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 31. Januar, 18 Uhr, in Don Bosco, Am Sandhang 21. hat

