Bürgernähe sieht anders aus

Die Seckenheimer scheinen in letzter Zeit kommunalpolitisch keinen guten Lauf zu haben, wie man so zu sagen pflegt. Zu mehreren großen Problemen der Stadtplanung tritt die Sperrung der Rastatter Straße. Die mag eine Detailfrage darstellen, allerdings eine, die der sprichwörtliche Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das kann die Schärfe dieses Konflikts erklären.

Denn die Seckenheimer haben in den letzten Monaten Einiges zu erdulden. Da ist zum einen die nicht völlig geglückte Umgestaltung der Ortsmitte – man denke nur an die geradezu lebensgefährliche Radwegeführung zwischen Straßenbahngleisen in der Hauptstraße, die Installation eines Kiosks auf den Planken, der dank seiner Farbgebung unter dem Spitznamen „Braunes Haus“ firmiert, und den Ärger um den abgebauten Zabbe-Brunnen. Hinzu tritt die Diskussion um die Zukunft des Jugendtreffs und die Gestaltung des Schulhofes.

In vielen dieser Fragen gibt es einfach zu wenig Austausch zwischen der Stadtverwaltung auf der einen Seite und den Seckenheimer Bürgern auf der anderen. Die Sperrung der Rastatter Straße ist dafür das eklatanteste Beispiel.