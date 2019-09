Bund will selbst Wohnungen für seine Beschäftigten bauen

Geschichte: 1937 Bau der Kasernen durch die Wehrmacht, 1945 Übernahme durch die US-Army. In den 1980er Jahren Ansiedlung der Bundeswehr auf einem Teilgelände. 2011 Abzug der Amerikaner, voraussichtlich 2022 Rückgabe des letzten Bundeswehr-Gebäudes. Geschichte des Areals: bit.ly/Zeitreise-Hammonds.

Name: Die Amerikaner benannten die Kaserne 1948 nach Robert M. Hammonds. Der 19-jährige Gefreite aus Wickliffe (Kentucky) fiel kurz vor Kriegsende am 11. April 1945 einem Scharfschützen der Wehrmacht zum Opfer; zu seinem Einsatz hatte er sich freiwillig gemeldet, da er in seiner Einheit als einziger unverheiratet war.

Projekt: 400 Wohneinheiten, da-runter 80 in Einfamilienhäusern und 300 Wohnungen, davon 100 im preisgünstigen Segment, dazu Lebensmittelmarkt und Kindergarten.

Zeitplan: 2020 Erschließung, 2022 Einzug der ersten Bewohner. -tin