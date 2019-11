Bunte Laternen erhellen die Straßen

Traditionell findet der Seckenheimer Martinsumzug nach dem eigentlichen Namenstag des heiligen St. Martin statt. Rund dreihundert Teilnehmer, vor allem Kindergartenkinder mit ihren Eltern und Großeltern, zogen unter den Klängen des Musikverein Friedrichsfeld mit ihren bunten Laternen durch Seckenheims Straßen.

Der Umzug begann an der Stammschule in der Zähringer Straße, angeführt von Anja Sudra als Sankt Martin auf ihrem Pferd Judy. Etwa dreißig Minuten dauerte der Umzug bei dem etliche klassische Martinslieder, wie „Ich geh mit meiner Laterne“ oder „St. Martin, St. Martin“ gespielt wurden und mal laut mal leise mitgesungen wurden. Gesichert von der Polizei um Michael Frank und der Freiwilligen Feuerwehr mit Kommandant Stephan Seitz kam die Gruppe wohlbehalten im Schulhof an. Dort erhielten alle Kinder die von der IG finanzierten süßen Martinsweck. Hier hatten auch die Helfer des Roten Kreuzes um Michael Sauer sowohl den Glühweinstand als auch die Ausgabestelle für den Eintopf hergerichtet.

Viele Teilnehmer verweilten im Hof in der Nähe des Pferdes. Dass er das stattliche Tier streicheln durfte, freute nicht nur den fünfjährigen Mats, sondern auch die Mädchen und Jungen von der Kindertagespflege Knusperhäuschen, die als große Gruppe am Umzug teilnahmen.

Musikverein spielt zum Abschluss

Andere ließen sich Speisen und Getränke schmecken, als die Vorstandsmitglieder der Seckenheimer Vereinsgemeinschaft (IG), Jürgen Zink und Willi Pint, sich bei allen Beteiligten und Helfern bedankten, die Jahr für Jahr den Martinsumzug erst ermöglichen. Mit dem Lied „Guten Abend, gute Nacht“ verabschiedete sich der Musikverein musikalisch, ehe sich das Treffen im Schulhof auflöste. sane

