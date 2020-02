Buntes Programm, blaublütiger Besuch

Einmal im Jahr wirft der Männergesangverein Liedertafel alle für die wöchentlichen Übungsstunden geltenden Regeln über Bord. Dann wird bei der Närrischen Singstunde nach Herzenslust und völlig ungeprobt miteinander gesungen und gefeiert.

Ist sonst Dirigent Peter Imhof bei Männerchor, gemischtem Chor und Pop-Ensemble Wert fürs Einsingen zuständig, so gab es nun zum Warmwerden erstmal Stimmungslieder von Alleinunterhalter Roland Gräf. Dann stand auch schon das Prinzenpaar der Seckenheimer Zabbe im Raum.

„Ereignisse überschlagen sich“

Auch an dem Auftritt der Wichtelgarde des Feudenheimer „Lallehaag“ mit niedlichen Prinzessinnen und drei verwunschenen Fröschen hatten die Gäste große Freude. Vereinsvorsitzender Walter Veth in der Kapitänsuniform hielt das Narrenschiff in der SV 98/07-Vereinsgaststätte gut gelaunt auf Kurs.

Doch gerade als er die Sänger und Musikanten der Ilvesheimer „Silberlocken“ nach vorne gebeten hatte, standen Überraschungsgäste vor der Tür. „Die Ereignisse überschlagen sich, das hatten wir noch nie“, frohlockte Veth und hieß mit Maren-Michelle I. und Naro I. das Mannheimer Stadtprinzenpaar willkommen.

Selbstredend, dass der Prinz beim ins Motto eingebauten „Volare“ stimmgewaltig vom gut aufgelegten Publikum unterstützt wurde und die Hoheiten als Dankeschön ein Kuvert für ihre sozialen Projekte erhielten. Die Silberlocken nahmen anschließend zum zweiten Mal Anlauf.

„Wir sind freiwillig über die Brücke gekommen, und wir singen auch. Aber unter Berücksichtigung des dann eintretenden Dehydrierungsprozesses nur zwölfeinhalb Minuten“, frotzelte Obersilberlocke Hänsi Sturz. Mit „Fiesta Mexicana“, „Ein bisschen Spaß muss ein“ oder „Santo Domingo“ legten sie los. Gemeinsam mit dem Publikum wurde neben dem „Seckenheim-Lied“ auch der „Ilvesheimer Wind“, die heimliche Nationalhymne der Inselgemeinde, angestimmt.

Männliches Topmodel

„Ich wusste immer, wir gehören zusammen“, jubelte Veth angesichts des grenzübergreifenden Fasnachts-Gesangserlebnisses ohne jedwede Berührungsängste. Die wiederum durfte auch der aktive Sänger Karl Biemer nicht haben, der danach in der Rolle eines Masseurs von diversen Spezialbehandlungen für Übergewichtige zu berichten wusste. Es folgten geballte Gerüchte in perfekter Reimform. Zum 20. Mal in der Bütt traf Ingrid Ruf erneut den rechten Ton und den Geschmack des Publikums.

Wieder einmal war sie nämlich „P.I.“ (Chorleiter Peter Imhof) auf die Schliche gekommen und hatte herausgefunden, dass dieser sich bei Harald Glööckler als Germany’s next Top Männer-Model beworben hatte und der Modedesigner ihn dafür einer Rundumerneuerung unterziehen wollte. Mit einer humoristischen Einlage rundete zu guter Letzt Edgar Seitz, Seckenheims Bäckermeister im Ruhestand, den unterhaltsamen Abend ab.

