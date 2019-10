Busse fahren Umleitung

Am Sonntag, 20. Oktober, wird die Hauptstraße in Seckenheim aufgrund der Kerwe und des verkaufsoffenen Sonntags zwischen 12.30 Uhr und 19 Uhr für den Busverkehr gesperrt. Die betroffenen Buslinien 40, 43 und 46 werden in dieser Zeit umgeleitet.

Da die Busse der Linien 40 und 43 aufgrund der Sperrung die Haltestelle Seckenheim Rathaus nicht bedienen können, beginnen und enden die Fahrten dieser Linien im oben genannten Zeitraum an der Haltestelle Seckenheim OEG-Bahnhof. Ersatzhaltestellen werden am Fahrbahnrand eingerichtet.

Die Busse der Linie 40 werden in Fahrtrichtung Rheinau Karlsplatz zwischen der Ersatzhaltestelle Seckenheim OEG-Bahnhof und Kapellenplatz über die Schwabenstraße und Suebenheimer Allee geleitet. Die Haltestelle Zähringer Straße wird nicht bedient.

Die Busse der Linien 43 und 46 fahren nach der Haltestelle Seckenheim OEG Bahnhof auf direktem Weg zur Haltestelle Meßkirchner Straße. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

Die Linie 5 wird im oben genannten Zeitraum in Seckenheim „getrennt“: Die Bahnen in Richtung Mannheim fahren bis zur Haltestelle Seckenheim OEG-Bahnhof und von dort wieder zurück. In Fahrtrichtung Heidelberg verkehrt die Linie 5 bis zur Haltestelle Pforzheimer Straße und wieder zurück. Wer Seckenheim passieren möchte, der steigt jeweils an den Haltestellen Neuostheim bzw. Seckenheim OEG-Bahnhof in Busse um. red

