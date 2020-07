Chance für Tempo 30 in der Hauptstraße

Gilt in der Seckenheimer Hauptstraße künftig durchgängig Tempo 30? Diese langjährige Forderung örtlicher Bürgervertreter ist ihrer Umsetzung nun ein gehöriges Stück nähergerückt: Das Stuttgarter Verkehrsministerium hat auf eine parlamentarische Anfrage des Landtagsabgeordneten Boris Weirauch hin eine solche Maßnahme aus Lärmschutzgründen als notwendig erachtet: „Die hier ermittelten Werte erfordern (. . . ) ein Einschreiten“, heißt es im Schreiben der obersten Fachbehörde, das dem „MM“ vorliegt.

Seit Jahren fordern Seckenheimer Ortspolitiker für ihre Hauptstraße Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit, die in zwei Abschnitten (etwa am Alten Rathaus) schon heute gilt. Die Begründung für diese Forderung speist sich aus zwei Sachverhalten: mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer sowie Verringerung der Belastung durch Lärm und Schmutz.

Die Stadt lehnte die Forderung bislang unter Hinweis auf die Stadtbahn ab, die sich ebenfalls an Tempo 30 halten müsste. Dies wiederum würde jedoch längere Fahrzeiten, den Einsatz von mehr Fahrzeugen und damit erhebliche Mehrkosten bedeuten. „In der Vergangenheit ist das Interesse des ÖPNV aus diesem Grund stets als gewichtiger bewertet worden“, betont das Ministerium.

Straßenbahn kein Hindernis mehr

Allerdings gibt es in diesem Punkt nun Bewegung. Das Ministerium verweist auf ein Projekt in der Feudenheimer Hauptstraße, in der eine ähnliche Situation herrscht. In dem Versuch, der seit November 2018 und noch bis Ende 2020 läuft, gilt für Autos 30, die Straßenbahn darf aber weiterhin 50 fahren. „Bei einer positiven Bewertung der in der Feudenheimer Hauptstraße gemachten Erfahrungen kann dieser Lösungsansatz für alle vergleichbaren Sachverhalte zur Anwendung kommen.“

Tempo 30 wäre mit dieser Konstruktion auch in der Seckenheimer Hauptstraße also machbar. Bleibt dennoch die Notwendigkeit, sachliche Gründe dafür zu finden. Die erste Erkenntnis: Für die Verkehrssicherheit, eine der gesetzlichen Voraussetzungen zur Einführung von Tempo 30, sieht das Ministerium keinerlei Handhabe. „Eine Gefährdungslage infolge der baulichen und straßentechnischen Gegebenheiten ist für die Seckenheimer Hauptstraße nicht ersichtlich“, schreibt die Behörde: „Ein Unfallschwerpunkt ist im gesamten Straßenverlauf nicht bekannt.“ Auch die Linie der RNV mit ihren Gleisen „stellt für sich genommen kein außergewöhnliches Gefahrenpotenzial dar“. Das Ministerium mahnt im Gegenteil „auch Radfahrer*innen, ihre Sorgfalt im Straßenverkehr an diese bekannte Konstellation anzupassen.“ Fazit: „Somit kommt eine Geschwindigkeitsreduzierung aus Sicherheitsgründen nicht in Betracht.“

Zweite mögliche Begründung: Tempo 30 zur Verringerung von Emissionen. Auch da ist die Haltung des Ministeriums eindeutig: „Es liegen keine Erkenntnisse zur Überschreitung der Luftgrenzwerte vor.“

Dritte mögliche Begründung: der Lärm. Und hier können die Befürworter von Tempo 30 in der Tat fündig werden. Denn wie das Ministerium darlegt, liegen die Lärmwerte in der Hauptstraße tagsüber bei bis zu 70 dB(A), an einigen Wohnhäusern sogar bis 75. Sogar nachts wurden Einzelwerte bis zu 70 dB(A) gemessen. „Die hier ermittelten Werte erfordern gemäß dem Kooperationserlass der Landesregierung das Einschreiten.“ Hintergrund: Laut Vereinbarung zwischen Land und Kommunen ist eine Stadt ab 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht verpflichtet, diese Belastung zu senken.

Das Land sieht also sowohl Notwendigkeit als auch Möglichkeit, Tempo 30 durchgehend in der Hauptstraße einzuführen, erst recht nach Eröffnung der neuen Neckarbrücke: „Gegebenenfalls ist nach Fertigstellung des Brückenneubaus der L 542 über den Neckar ein städtebauliches Verkehrskonzept zu erstellen“, rät das Ministerium.

Bei der Stadt stößt es dabei offene Türen auf. Bereits beim „MM“-Jahresinterview im Januar erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz zur Lage nach Eröffnung der Neckarbrücke: „Ich schließe nicht aus, dass von Seiten der Stadt Mannheim in Seckenheim verkehrsrechtliche oder bauliche Maßnahmen folgen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020