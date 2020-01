Chor und Solistin gut disponiert

„In dulci jubilo“, also „In süßer Freude“, so lautete der Titel eines festlichen Kirchenkonzerts, mit dem die Singgemeinschaft „Consonanza“ sowie Sopranistin Sabine Goetz, unter der Gesamtleitung von Chorleiter Peter Imhof, zahlreiche Besucher in der Erlöserkirche Seckenheim erfreuten. Zu Gehör kamen weihnachtliche Weisen, geistliche Chorsätze und Arien sowie schwungvolle Spirituals. Pfarrer Helmut Krüger und Gemeindediakonin Claudia Krüger verbanden die Liedbeiträge mit bedenkenswerten Worten.

Der gemischte Chor, etwa zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer, nahm vor dem Altarraum des Gotteshauses ihren Platz ein. Festlich gekleidet hörten die rund dreißig Sänger die einleitenden Worte von Pfarrer Krüger über die Dauer der eigentlichen Weihnachtszeit, ehe im ersten Teil des Konzerts weihnachtliche Weisen angestimmt wurden.

Sopranistin mit klarer Stimme

Zunächst sang die Singgemeinschaft Carl Loewes vier Responsorien in lateinischer und deutscher Sprache. Nach dem a-cappella-Gesang folgte Marias Wiegenlied von Max Reger, vorgetragen von der hervorragend disponierten Sabine Goetz. Die Sopranistin, die ihre Ausbildung an der Musikhochschule Mannheim absolviert und heute dort eine Position als Dozentin für Gesang innehat, überzeugte mit ihrer klaren, schönen Stimme. Nach weiteren Beiträgen von Chor, Solistin oder auch gemeinsam, mit und ohne Klavierbegleitung, schloss Peter Cornelius’ Weihnachtsliederopus Nr. 8 den ersten Teil des Konzerts ab.

Die Singgemeinschaft, die 2005 von Peter Imhof gegründet wurde und die er bis heute leitet, besteht aus Sängern der Chöre „Flora“ Käfertal, Männergesangverein-Liedertafel Seckenheim und „Aurelia“ Ilvesheim. Vor 15 Jahren gründete der versierte Chorleiter den gemischten Chor, der sich einmal im Monat sonntags für wenige Stunden zu den Proben trifft. Doch obwohl die Liedauswahl zum Teil sehr anspruchsvoll ist und die Probezeit überschaubar, meisterten die Sänger von „Consonanza“ ihre Aufgabe gut und stimmten mit Anton Bruckners „Locus iste“ den ersten geistlichen Chorsatz an. Während der Chor ohne musikalisch Begleitung sang, begleitete Imhof den Sologesang von Sabine Goetz am Klavier, so beispielsweise „Panis Angelicus“ von César Franck.

Stimmungsvolle Einleitung

Hoffnung und Kraft, die von Spirituals ausgeht, waren dann im dritten Teil zu hören. Unter den typisch traditionellen Klängen gab es auch Interpretationen von Lorenz Maierhofer. Nach einem stimmungsvoll meditativen Einleitungsteil erklingt bei „Let my light shine bright“ die frohe Botschaft festlich bewegt. Nach dem die Solistin mit „A Gaelic Blessing“ gute Wünsche verkündet, sangen Chor und Sabine Goertz gemeinsam „Angels watching over me“. Bevor Gernot Herweh, Sänger und zweiter Vorsitzender des Kurpfälzer Chorverbandes, Dankesworte für alle Akteure fand, lobten alle Sänger mit „My God is so high“ Gott musikalisch.

Und das Publikum zeigte mit viel Applaus seine Begeisterung für das Konzert zum Jahresanfang und zur ausklingenden Weihnachtszeit. Nicht nur Walter Veth und Eduard Marek lobten den festlichen Gesang, auch viele weitere Sänger aus den jeweiligen Muttervereinen und Basischören der Singgemeinschaft waren zu Recht angetan.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020