„Das Projekt müsste dem Mario Barth vorgestellt werden“

„Dies kann man auch anders erreichen“, meinte dagegen SPD-Bezirksbeiratssprecherin Evi Korta-Petry. Vor die Wahl gestellt, WC mit Kiosk oder gar kein WC, lenkten die Sozialdemokraten dann doch ein. Kritisch blieb der Bund der Selbstständigen: „Wir brauchen an dieser Stelle kein kleines Kaufhaus“, formulierte die damalige BdS-Vorsitzende Elvira Treutler unter Hinweis auf zwei geplante Stockwerke.

Zwei Anläufe zur Planung

Auf Grund dieses Umfangs wurde die erste Planung vom Denkmalschutz auch kassiert. Alles musste von vorne losgehen. Ein neuer Wettbewerb wurde ausgelobt. Da dessen Umsetzung seine Zeit dauerte, diente ein wenig ansehnlicher Container monatelang als Provisorium.

Ende April wurde der Neubau in Dienst gestellt. Was bereits den Ehrengästen auffiel: Die Außenwände sind mit speziellem Lack versehen, der die Fassade quasi imprägniert und dadurch gegen Graffiti schützt. Die Farbgebung, laut RNV „perlbeige“, wird jedoch von den einen als olivgrün, von anderen als bräunlich, auf jeden Fall als negativ empfunden; in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung sprach ein Zuhörer vom „Braunen Haus von Seckenheim“.

Auch sonst erfährt das Bauwerk reichlich Häme. Das komplette Planken-Projekt mit diesem „hübschen Häuschen“ müsste „dem Mario Barth in seiner Sendung vorgestellt werden“, schrieb etwa eine Facebook-Nutzerin in ihrem Post unter Anspielung auf dessen Comedy-Serie, in der er solche Dinge aufspießt. Insgesamt wird die Gestaltung als für das historische Ortszentrum nicht angemessen angesehen.

„Eine Katastrophe“, formulierte SPD-Bezirksbeiratssprecherin Evi Korta-Petry gestern im Gespräch mit dem „MM“ frei heraus: „Ich bin sehr unglücklich darüber, denn das Bauwerk ist ein Fremdkörper.“ Damit entspreche es nicht den Zusicherungen der RNV: „Man hat uns versprochen, dass sich der Kiosk zurückhaltend in die Umgebung einpasst.“

Die Kritik überrascht die RNV sichtlich. „Die große Mehrzahl der Reaktionen auf unseren Post in dieser Sache ist negativ“, bekennt René Weintz von der Presseabteilung. Für ihn auch deshalb überraschend, weil Gestaltung und Farbe zuvor eingehend abgesprochen worden seien. Weintz nennt Denkmalschutz, Stadtverwaltung und Bezirksbeirat.

Doch wenn die Ablehnung derart massiv ist – scheint zumindest eine Änderung der Farbgebung möglich? Da mag sich die RNV nicht festlegen: „Im Vorfeld wären zahlreiche Fragen zu klären“, erläutert Weintz.

Etwa das Urheberrecht der Architekten an ihrer Gestaltung, deren integraler Bestandteil ja auch die Farbe ist. Dies sei derzeit aber nicht zu klären, da die Architekten erst nächte Woche erreichbar seien. „Aber das Thema“, so ahnt der RNV-Mann, „wird uns ja weiter beschäftigen.“

