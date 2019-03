„Das Regierungspräsidium mauert uns auf zwei Seiten ein“

Viele profitieren vom Projekt L 597 neu mit Neckarbrücke, vor allem Bewohner von Ilvesheim und Seckenheim. Ein Seckenheimer allerdings fühlt sich als Verlierer. Günther Regeleins Haus liegt derzeit einsam etwa 150 Meter von der Ampel entfernt, an der sich L 637 und und der Zubringer zur Autobahnauffahrt Seckenheim kreuzen. Künftig erfolgen Zu- und Abfahrt auf die neue Trasse im Abstand von etwa 50 Metern zu dem Haus Seckenheimer Hauptstraße 1. Regelein, der seit 1988 in dem Gebäude wohnt, und seine Lebensgefährtin Marianne Lüpke haben gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt, stimmten aber letztendlich im Juni 2008 einem Vergleichvorschlag zu. Das Regierungspräsidium verpflichtete sich im Gegenzug, für Lärmschutz zu sorgen.

Dann geschah fast zehn Jahre nichts. „Wir haben nicht mehr damit gerechnet, dass das Projekt umgesetzt wird“, erzählt Marianne Lüpke. Sie war nicht die Einzige. Aber es kam anders.

Neben neuen Fenstern in zwei Räumen soll der Krach mittels einer 2,50 Meter hohen und rund 20 Meter langen Wand im Norden des Grundstücks (neben L 637) gedämpft werden. Sie geht in einen ebenso hohen Wall über, der den Lärm abschirmen soll, der von den Zufahrten zur L 597 neu und der Trasse selbst kommt.

Dass der Wall gebaut wird, damit hat sich das Paar mittlerweile abgefunden, nicht aber mit der Wand, die das Grundstück von der L 637 abschneiden würde. Sie müssten dann einen Umweg in Kauf nehmen, um von ihrem Haus wegzukommen. „Natürlich ist das Lärmschutz, aber wir sind eingemauert“, sagt Günter Regelein.

Angst vor Einbrechern

Seine Lebensgefährtin nennt ein weiteres Argument gegen die Mauer: „Das Grundstück wäre dann nicht mehr einsehbar, womit unsere Sicherheit noch weniger gewährleistet ist. Die Immobilie ist durch ihre Lage ohnehin ein Risiko, das jetzt noch größer wird. Das wirkt beklemmend, das macht uns tierische Angst.“ Marianne Lüpke verweist auf zwei Einbrüche und etliche Versuche.

Anstatt der Wand hätte der 72-Jährige gern eine Dämmung des Dachs. Diesen Vorschlag will er dem Regierungspräsidium unterbreiten, von dem er kürzlich Post erhalten hat. In dem Brief steht unter anderem, dass der Hausbesitzer mindestens zwei Angebote für „erstattungsfähige Lärmschutzmaßnahmen“ einholen soll. Zudem muss Regelein danach die Arbeiten in Auftrag geben und die Rechnung bezahlen. Dann wird das Geld vom Regierungspräsidium erstattet.

Marianne Lüpke versteht die Welt nicht mehr: „Es ist doch überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man solche Dinge von uns verlangt. Denn das Regierungspräsidium ist in der Bringschuld: Es mauert uns auf zwei Seiten ein.“ Günter Regelein ist ebenfalls sauer: „Wieso soll es unsere Aufgabe sein, uns um die Handwerker zu kümmern? Auch dass wir die Kosten vorstrecken sollen, ist eine Zumutung.“

Der erste Spatenstich für das Großprojekt am Samstag ist für das Paar kein Grund zum Feiern. Günter Regelein: „Wir werden ganz einfach zugemauert. Es ist wie ein offener Sarkophag.“ Seine Lebensgefährtin sagt mit einer Prise bitterem Humor: „Der Fernblick ist uns künftig verwehrt. Dazu müssten wir nämlich auf das Dach steigen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019