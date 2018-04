Anzeige

Auf 1100 Vereinsjahre haben es die Teilnehmer an der Ehrungsmatinee gebracht: Regina Kasper und Andreas Hänssler, zwei der drei Vorstandsmitglieder der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG), begrüßten im voll besetzten Nebenzimmer des Lokals „Turnhalle“ Mitglieder und deren Familien. Anlass der festlich gestimmten Gesellschaft war die Würdigung langjähriger Vereinsangehöriger. Insgesamt 45 Mitglieder der früheren Vereine TV 98 und TB „Jahn“ 99, 2005 zur TSG Seckenheim verschmolzen, standen auf der Jubilarliste. Immerhin knapp die Hälfte konnte an der Matinee teilnehmen.

Nachdem Sabine Volz (Saxofon) und Ulrike Bühler (Piano) gekonnt jazzig auf eine fröhliche Stunde eingestimmt hatten, freute sich Hänssler in seiner Begrüßung über die Teilnahme von Ehrenvorstand Alfred Heierling und Stadträtin Marianne Seitz sowie das Interesse langjähriger Mitglieder am Verein.

Ehrungen Für 25 Jahre Treue zur TSG Seckenheim wurden geehrt: Marianne Hauck, Jürgen Herter, Katharina Koller, Irma Merkle, Jürgen Schnabel und Norbert Zitron. 40 Jahre Treue: Erika Schmieder und Thomas Muschelknautz 50 Jahre Treue: Erika Fedel, Felicitas (Flitz) Wolff, Lilli Grohe und Manfred Dörzenbach. 65 Jahre Treue: Helga Greulich 70 Jahre Treue: Marianne Berger, Fritz Auernheimer, Gerhard Eder und Gunter Würthwein 75 Jahre Treue: Marianne Ries 80 Jahre Treue: Rudi Rudolph. hat

Auch deshalb warf er einen Blick auf das Vereinsgeschehen und lobte der Erfolge der Turnerinnen, die erstmals in die Verbandsliga aufstiegen. Die Handballfrauen spielen bestens in der Baden-Württemberg-Liga mit, während die Männer den Aufstieg knapp verpassten. Judo laufe laut Hänssler wieder besser, Volleyball sei ein Zugewinn und das Indiaka-Team fahre sogar zur deutschen Meisterschaft, erklärte er. Besonders auf die Weltmeisterschaften der Rope-Skipper in Shanghai ging der Vorsitzende ein, zu der sich zwei TSG-Riegen qualifiziert haben. Das Problem sei allerdings, dass die Reisekosten fünfstellig seien und von den Familien der Mädchen kaum alleine aufgebracht werden können. Deshalb warb Hänssler um Unterstützung. Generell erklärte er, dass man auf vielen Ebenen Gespräche führe und sinnvolle Kooperationen nie ausschließe – schließlich gehe es darum, den Menschen jeden Alters ein gutes sportliches Angebot machen zu können. Deshalb stelle man auch dem Sportausschuss der Stadt Mannheim demnächst eine Projektion für den hiesigen Sport vor.