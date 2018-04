Demnächst auch offiziell gemeinnützig

Anzeige

Ein Rückblick auf die vergangenen Monate sowie die Vorschau auf die anstehenden Aktivitäten standen im Mittelpunkt der jüngsten Versammlung der Interessengemeinschaft (IG) Seckenheimer Vereine und Organisationen, zu welcher der Vorsitzende Jürgen Zink zahlreiche Vertreter des örtlichen Lebens begrüßte.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Zink auf die vergangenen Aktivitäten zurück: Die IG verlieh dem Historischen Verein die Würde „Aktiv für Seckenheim“, organisierte den Seckenheimer Wandertag und den Martinszug, beteiligte sich am offenen Adventsfenster sowie am Bürgerempfang.

Dabei konnte sich der Vorstand auf viele Helfer verlassen, wofür sich Zink ebenso bedankte wie für rund 50 Angebote, die IG-Mitgliedsvereine in den letzten sechs Monaten für Seckenheim bereit gehalten hatten. Zu finden sind diese beim IG-Internet-Auftritt, gepflegt von Ulrike Bühler und Nicole Kreusel. IG-Mitglieder können sich eine kompakte Beschallungsanlage ausleihen.