Der doppelte Zeitzeuge

Informationen liefern das Mannheimer Stadtarchiv „Marchivum“ aus der Durchsicht der Meldekarten der institutsinternen Datenbank sowie das Gedenkbuch des Bundesarchivs und familiäre Recherchen zum Seckenheimer Fotografen jüdischen Glaubens, Sigmund Lewin.

Geboren am 24. März 1882 in Briesen/Ostpreußen, kam Lewin, dessen Eltern Lui und Julie, geborene Maier, waren, über Viernheim und Feudenheim nach Seckenheim, wo er ab dem Sommer 1920 lebte und arbeitete. Der Berufsfotograf, der mit Johanna Barbara Brunner am 30. Juli 1912 in Heidelberg eine Frau evangelischer Religionszugehörigkeit geheiratet hatte, wohnte zunächst in der Seckenheimer Hauptstraße und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Offenburger Straße 23. Heute um 11 Uhr wird ein Stolperstein mit seinem Namen verlegt.

Veränderungen dokumentiert

Schon in den Zwanziger Jahren fotografiert er in der damals noch selbstständigen Gemeinde und dokumentiert eindrucksvoll beispielsweise die Veränderungen am Neckar, der ja damals noch an Seckenheim vorbei schiffbar war. Dazu gab es ferner die Fähre nach Ilvesheim, denn die Neckarbrücke zwischen beiden Orten entstand erst gegen Ende der Zwanziger Jahre. Fast zeitgleich wurde der Neckarkanal gebaut, der die Schifffahrt nördlich an Ilvesheim vorbei führt. Das älteste Foto zeigt noch den barocken Pavillon an der Neckarseite des Stengelschen Schlosses. Dieser wurde, ebenfalls Ende der 1920er Jahre, durch den heute noch bestehenden Saalbau ersetzt, der am 1. Oktober 1930 eingeweiht wurde.

All diese Entwicklungen hat Lewin dokumentiert und auf Ansichtskarten verewigt. Etliche davon hat Ralf Lottermann zusammengetragen, der sie für diese Veröffentlichung zur Verfügung stellte. Sicher gibt es in Seckenheim weitere Aufnahmen, doch diese dürften kaum aus den Kriegsjahren stammen.

Sigmund Lewin wurde, ohne dass er sich je hatte etwas zuschulden kommen lassen, am 10. November 1938 zusammen mit Arthur Bär und anderen Seckenheimern jüdischen Glaubens, von vier SA-Leuten verhaftet und zunächst nach Dachau gebracht. Eine Freilassung im Dezember 1938 ist wahrscheinlich. Was dann aber bis zum 1. April 1945 geschah, wie und von was Lewin lebte, ist weithin unbekannt. Dokumentiert ist jedoch, dass er wenige Tage bevor Seckenheim von der US-Army am Karfreitag 1945 befreit werden konnte, abermals verhaftet und nach Theresienstadt deportiert wurde.

Den Terror überlebt

Lewin überlebte den Nazi-Terror und kehrte am 25. Juni 1945 nach Seckenheim zurück. Sein Fotoatelier soll er hier bis 1959 weitergeführt haben. Das soll noch genauer recherchiert werden. Auch eine Ausstellung (wir werden noch berichten) soll weitere Informationen bieten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019