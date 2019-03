Der kleine Bär ist wieder zuhause

Große Freude bei vielen Seckenheimern: Der kleine Bär ist seit Dienstag wieder zurück im Stadtteil. Mitarbeiter der Stadt haben die von einem unbekannten Künstler geschaffene Skulptur wieder auf dem Kreisel aufgestellt, auf dem er aus Stumpf eines gefällten Baumes entstanden war.

Sofort nach Bekanntwerden der „Entführung“ hatten sich mehrere Kommunalpolitiker aus dem Stadtteil des Themas angenommen und sich für die „Rettung“ aus dem Bauhof der Stadt gekümmert. Stadtrat Ralph Waibel holte ihn schließlich eigenhändig ab und brachte ihn in Sicherheit.

Bei dem ursprünglich gefällten Baum handelte es sich um einen 35 Jahre alten Ahorn, der nach Angaben der Stadt aufgrund eines Sturmschadens entfernt werden musste, wie Pressereferent Kevin Ittemann auf Nachfrage des „MM“ vor zwei Wochen erklärte. Ersatz für den alten Baum soll im Herbst gepflanzt werden. dieses Jahres geplant.“

Viele Seckenheimer hatten den Bären so liebgewonnen, dass sie ihn am liebsten wieder auf dem Kreisel stehen sehen wollten. Auch auf der Facebookseite des „MM“ gibt es jede Menge Liebesbekundungen für den Bären. „Der ist so süß“, schreibt Irmgard Ochmann. Martina Barna nennt ihn „ein tolles Kunstwerk“.

Bei der Stadt lenkte man nach dem Proteststurm schnell ein. „Aus Sicht der Stadtverwaltung spricht nichts dagegen, wenn der Bär nach der Fräsung wieder auf dem Kreisel aufgestellt wird und dort auch bleibt, wenn der neue Baum im Herbst gepflanzt wird“, hieß es schnell aus dem Rathaus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019