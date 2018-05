Anzeige

Dennoch bewilligte der Gemeinderat in den Etatberatungen 140 000 Euro zur Beseitigung der gröbsten Schäden. So soll vor allem eine bessere Entwässerung („lineare Rinnenentwässerung“) erreicht werden. Auch Baumscheiben werden erneuert und Sitzbänke aufgestellt. „Die Bauarbeiten werden drei bis vier Wochen dauern“, sagt Jansen. Bisher ist geplant, diese Arbeiten in den Sommerferien auszuführen.

Keine Spielgeräte vorgesehen

Ein großes Manko aus Sicht der Betroffenen: Es werden lediglich bauliche Mängel behoben. Eine attraktive Gestaltung etwa mit Spiel- und Freizeitgeräten erfolgt nicht. Diese würde nach Berechnung des Planungsbüros mindestens 600 000, realistischerweise eher 800 000 Euro kosten. Für derartige Projekte besteht bei der Stadt jedoch eine Prioritätenliste, bei der die Seckenheimschule nicht an vorderster Stelle rangiert. Denn der Vorort zählt zum sogenannten „Sozialraum 1“, also als Gebiet mit einer eher unproblematischen Sozialstruktur.

Statt der geplanten Bänke könnte die Schule laut Stadt aber Spielgeräte in gleichem Wert erhalten. Für weitere Anschaffungen verweist die Stadt auf „Engagement der örtlichen Akteure“ und auf „Sponsoring“.

Alternative Sponsoring?

In der Schulgemeinde und bei den Kommunalpolitikern vor Ort stößt dieser Umstand auf heftige Kritik. „Jetzt haben wir eine renovierte Schule, aber einen ‘historischen‘ Schulhof“, so SPD-Bezirksbeiratssprecherin Evi Korta-Petry: „Das ist nicht befriedigend, denn die pädagogischen Anforderungen an einen Schulhof haben sich geändert.“

Die CDU bringt vor allem der Verweis auf das Sponsoring auf die Palme: „Friedhof, Schule – was sollen die Bürger bei uns denn noch alles selbst machen?“, erregt sich CDU-Rat Hermann Krauß: „Aber für die Bundesgartenschau ist Geld da!“ „Es ist erbärmlich, wie die Stadt einen Schulhof für 1000 Kinder aussehen lässt“, ergänzt CDU-Stadträtin Marianne Seitz: „Der Pausenhof sieht heute noch genauso aus wie 1963, als ich aus der Schule gekommen bin.“

Ähnlich beurteilt es Schulleiter Achim Jauernig: „Nach der Renovierung haben wir im Innern eine Top-Schule“, räumt er ein: „Doch das i-Tüpfelchen fehlt: die Umgestaltung des Schulhofes.“

Die Verlagerung der Kosten für seine attraktive Gestaltung auf die Eltern lehnt der Schulleiter ab. „Ein Sponsorenlauf bringt erfahrungsgemäß 5000 bis 6000 Euro“, erläutert er. Angesichts der nötigen 800 000 Euro seien solche Aktionen jedoch sinnlos: „Wir lassen uns darauf nicht ein“, macht er klar. „Da müssten die Schüler mehrmals um den Äquator laufen“, zischte ein Bürger bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung.

Was Jauernig ebenfalls stört, das ist die Begründung, wonach Seckenheim zum „Sozialraum 1“ gehört: „Ja, es ist richtig: Wir sind keine Problemschule“, stimmt er zu, ergänzt jedoch unter Hinweis auf mittlerweile erfolgende Zuweisungen aus der gesamten Stadt: „Aber auch wir haben Probleme, und die wachsen.“

