Die beteiligten Vereine und Organisationen

Anzeige

Die Festmeile zum Seckenheimer Straßenfest, am Samstag, 16. Juni ab 14 Uhr geöffnet, beginnt am Rathaus beim „Café mit Herz“ der Arbeiterwohlfahrt. Der Freundeskreis Bücherei ist dabei, das Rote Kreuz mit Sanitätsdienst und das Jugend-Rotkreuz mit Spielen. Beim SV 98/07 in der Kehler Straße wird genau wie bei der TSG an der Festbühne gebrutzelt. Dazwischen laden der Jugendtreff Exil, der VdK, der Badische Rennverein und der Tennisclub Kurpfalz ein. Entlang der Breisacher Straße mixt die SPD Getränke, die CDU macht Dosenwerfen, die IG betreibt ihren Info-Stand und vielerorts gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. In die Waaghalle lädt der Sängerbund und ins benachbarten Zelt der Motorsportclub ein. Der Förderverein und Kindergarten Don Bosco ist dabei, das Heimatmuseum und der Verein historisches Seckenheim, die Landfrauen, die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim samt DJ-Musik, der Kinderladen Seebärchen und der BDS Seckenheim mit dem Prinz Max und DJ Lukas. Die Gartenfreunde unten am Sommerdamm haben am Samstag abends und ebenso sonntags zum Frühschoppen auch Musik auf der Karte. Sowohl samstags also auch sonntags ist für beste Bewirtung gesorgt. hat