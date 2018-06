Die Grenzen von damals sind noch heute gültig

Anzeige

Bis dahin waren nämlich Handschuhsheim, Dossenheim und Seckenheim unter Kurmainz katholisch. Nun wurden sie, wegen der Nähe zur Heidelberger Residenz, der Kurpfalz zugeschlagen. lm Gegenzug erhielt Mainz das Dorf Viernheim, das direkt an die Abtei Lorsch grenzte. Diese Grenze zwischen Kurmainz und der Kurpfalz entspricht dem Verlauf der badisch-hessischen Landesgrenze bis heute, obwohl die Viernheimer unstrittig kurpfälzer Mundart sprechen.

Seckenheim hätte demzufolge, nun der Kurpfalz zugehörig, protestantisch werden müssen. In der Vereinbarung aber erhielt jeweils auch die andere Konfession das Recht auf freie Religionsausübung, was die Einrichtung von Simultankirchen nach sich zog. Der Bergsträßer Vertrag legte fest, dass die Katholiken Seckenheims weiter von Kurmainz betreut werden, die Protestanten von der Kurpfalz. Damit war ausgeschlossen, dass die Katholiken per Verordnung dem reformierten Bekenntnis beitreten mussten. Was hatte dies nun für Konsequenzen?

Im Februar 1651 kehrte Seckenheim nach fast 30 Jahren Mainzer Herrschaft wieder unter die Pfälzer Oberhoheit zurück, allerdings mit der Möglichkeit für zwei Konfessionen. Da nämlich für Seckenheim Religionsfreiheit vereinbart war, konnten auch Katholiken zum Gottesdienst gehen.

Gemeinsame Kirchennutzung

Die Katholiken behielten Pfarrhaus und Schule, die Protestanten hatten beides neu zu errichten, weshalb das „alte“ evangelische Pfarrhaus ja gegenüber der St. Aegidiuskirche steht. Das Gotteshaus selbst sollte von beiden Konfessionen genutzt werden. Nach dem Prinzip fünf Siebtel für die Protestanten und zwei Siebtel den Katholiken, nutzten die Katholiken den Chorbereich und die Evangelischen das Langhaus der Kirche.

Mit Hinweis auf die heutige Ökumene zitierte Bordne die Verordnung, wonach Geistliche und Gläubige beider Konfessionen in Frieden untereinander zu leben und sich auf der Kanzel Schmähungen der anderen Konfessionen zu enthalten hätten. Sie schafften es sogar, wenn auch nicht ohne Unstimmigkeiten und Verärgerungen übereinander, mit Hofbaumeister Sigismund Zeller 1737/38 eine neue Kirche zu bauen.

Bis zum Bau der evangelischen Kirche 1869 wurde St. Aegidius also simultan genutzt. Obwohl Katholiken den Chorraum und Protestanten das Langhaus nutzten, betraten beide Konfessionen mehr als 200 Jahre lang ihr gemeinsames Gotteshaus durch dieselbe Tür im Turm der St. Aegidiuskirche, noch heute von Dorfseite her gut zu sehen. hat

