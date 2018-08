Die Nation vertreten

Anzeige

Die Rope Skipper der TSG Seckenheim sind von der Weltmeisterschaft in Shanghai zurück. Angesichts der erwartet großen Konkurrenz konnten die jungen Sportlerinnen zwar keine Titel holen, aber letztlich galt für sie die olympische Devise: Dabeisein ist alles.

Insgesamt waren in China 600 Springer aus 13 Nationen am Start. Die deutsche Delegation reiste mit rund 120 Springern, Trainern, Organisatoren und Begleitern in Shanghai an, davon 15 aus Seckenheim.

Das AK 3 Team (12-14 Jahre) bestehend aus Maja Haubenhofer, Louisa Ivanovic, Luisa Schwind und Paula Skorzinski, nahm als einziges deutsches Team an der Junior World Championship der weiblichen Springer teil. Für die vier Springerinnen war dies der erste Wettkampf auf internationalem Niveau und eine sehr aufregende und interessante Zeit, wie sie übereinstimmend berichten. Erstaunlich ruhig und hochkonzentriert bestanden sie die Wettkämpfe als eines der jüngsten Teams. Die Asiaten dominierten dabei das Feld.