„Die Seele baumeln lassen“

Anzeige

Fast sieben Jahrzehnte gibt es sie, die Erholungswochen für Senioren der Mannheimer Caritas-Konferenzen. Im katholischen Pfarrzentrum St. Clara Seckenheim richtet sich das Angebot an ältere Menschen, die gerne Ferien in einer Gemeinschaft erleben, dazu aber nicht wegfahren können oder wollen. 21 Seniorinnen im Alter von 65 bis 96 Jahren aus dem ganzen Stadtgebiet und der Umgebung nahmen in diesem Jahr teil – viele von ihnen zum wiederholten Mal. Die Ortsranderholung geht über zwei Wochen, jeweils von montags bis freitags, und bietet ein buntes Programm und Speisen.

Dass das von der Caritas getragene Programm durchgeführt werden kann, dafür zeichnen etliche Ehrenamtliche verantwortlich. Allen voran Hildegard Lehle, die die Leitung innehatte. Zusammen mit Brigitte und Klaus Gienow und Hans Wanner kümmerte sie sich um die Teilnehmerinnen und um das Programm. Da gab es Singen mit Margarete Pfeifer-Biebl (Flöte) oder Johann Hornauer (Gitarre), altersgerechte Gymnastik mit Christa Falter oder Gesellschaftsspiele als Gedächtnistraining. Einer Märchenerzählerin aus Viernheim hörten die Senioren genauso gerne zu wie Christa Krieger von der Freilichtbühne, die ebenfalls Geschichten mitgebracht hatte.

Die Mädchen und Jungen vom Regenbogen-Kindergarten brachten viel Leben in die Räume des Gemeindezentrums St. Clara. Entspannung dagegen fanden die Seniorinnen im Ruheraum oder auf der schönen Freiterrasse mit Blick auf Neckar und Bergstraße. Ein besonderes Highlight war der Ausflug an den Kreuzbergsee in Östringen. Doch nicht nur von dem Naherholungsgebiet selbst waren die Teilnehmerinnen beeindruckt, sondern auch von der Hilfsbereitschaft untereinander.