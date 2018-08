„Die sollen größere Rohre verlegen“

Anzeige

„Die haben mich zur Weißglut gebracht, weil sie einen für blöd halten“. Der Seckenheimer Rolf Gärtner ist aufgebracht und er lässt kein gutes Haar an der Mannheimer Stadtentwässerung. Der Industrieplaner im Ruhestand will es sich auch „nicht bieten lassen, dass sich der Betrieb aus der Verantwortung stiehlt“. „Die sollen endlich ihrer Verpflichtung nachkommen und neue Rohre mit größerem Durchmesser verlegen“, fordert Rolf Gärtner von dem kommunalen Dienstleister.

Die Stimmung beim Seckenheimer ist im Keller, seit eben in diesen nach einem Starkregen Wasser eingedrungen ist. Seither hält Rolf Gärtner mit den Abwasserbeseitigern Kontakt. Die Antworten sind für ihn schlichtweg inakzeptabel. Die Kunden seien selbst verantwortlich, wenn das Abwasser aus dem Straßenkanal in die Häuser laufe, regt Gärtner auf. Eigene bauliche Mängel will er nicht gelten lassen. Auch der Hinweis des Betriebs, den Schaden der Versicherung zu melden, kann Rolf Gärtner nicht beruhigen. „Wie lange schauen sich die Versicherungen das noch an“? ist seine Frage.

Eimerweise Wasser geschöpft

Die Leidensgeschichte des Ingenieurs begann in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni. Regenmassen entluden sich über Seckenheim. Wasser drang in viele Keller ein, auch in den von Rolf Gärtner in der Oberkirche Straße 17. „Ein Rückstau, verursacht durch viel zu klein bemessene Straßenkanäle, verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro“, schimpft der Seckenheimer erbittert. Durch den enormen Wasserdruck war in seinem Keller ein Rohr gebrochen und durch den Sog des wieder abfließenden Wassers hat es den Deckel des Absperrhahns abgeschert, erklärt der Hausbesitzer. Eimerweise habe man Wasser geschöpft, beklagt sich auch seine Ehefrau. Als Problem sieht ihr Mann ferner, dass die Muffen für den Druck nicht ausgelegt seien und daher Wasser durchlassen.