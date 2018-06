Die Stadt ist am Zug

Anzeige

Mit der Initiative der TSG Seckenheim für ein Sportgelände auf den ehemaligen Stem-Barracks liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Ob er realistisch ist, das muss sich zwar erst zeigen. Aber zumindest hat er das Zeug, in die seit Monaten festgefahrene Diskussion wieder ein wenig Schwung zu bringen. Nötig wär‘s.

Denn die Situation der Sportvereine in diesem Vorort ist wirklich nicht gut. Der SV verfügt über Anlagen, die dringend sanierungsbedürftig sind, die größere TSG über angemietete Räumlichkeiten, die sich auf 19 Standorte im gesamten Mannheimer Süden verteilen. Mittlerweile ist ein Stadium erreicht, bei dem die sportliche Betätigung nicht mehr nur wenig komfortabel ist, sondern auch richtig gehemmt wird.

Dabei sind die Voraussetzungen für eine Lösung dieser Problematik in Seckenheim gut. Die Kooperationskultur zwischen den Sportvereinen ist entwickelter als in anderen Vororten; einer der Akteure, die TSG, ist ja erst vor wenigen Jahren sogar aus einer Fusion hervorgegangen. Ihre Gespräche mit dem SV sind denn auch weit gediehen – natürlich nicht Richtung Fusion, aber doch bis zur Bereitschaft, eigene Angebote aufzugeben zu Gunsten des anderen, der dabei erfolgreicher ist. Es hakt an der Geländefrage.