Diebe bauen Elektrozaun ab

Bislang unbekannte Täter haben in Seckenheim an der Streuobstwiese zwischen der Suebenheimer Allee und dem Heckweg das komplette Elektrozaunsystem im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, nahmen die Diebe vier Eckpfosten, eine Batterie, ein Weidezaungerät und eine Zaunrolle von ca. 130 Metern Länge mit. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportieren. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/930 50 oder mit dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter 0621/489 71 in Verbindung zu setzen. red