„Dieser Zustand hier ist unhaltbar“

Eine Stadträtin, Vertreter der Verwaltung, ein Reporter – die Gruppe unter den Arkaden des Alten Rathauses von Seckenheim bleibt nicht lang unbemerkt. Irgendwie wirkt sie offiziell und animiert dadurch die Passanten, ihrem Unmut über die Situation hier freien Lauf zu lassen. „Eine Schande, wie das hier aussieht!“, sagt eine mit zwei Taschen bepackte Dame in Richtung der Gruppe, bevor sie weiter ihres Weges zieht.

Seit langem schon bringt der Zustand im Herzen Seckenheims viele Bürger auf die Palme. So schön das Alte Rathaus äußerlich wiederhergestellt ist und im Innern sinnvoll genutzt wird, so unappetitlich sieht es aus, unter den Arkaden direkt an der RNV-Haltestelle „Rathaus“.

Der vor einigen Jahren verlegte Sandsteinboden ist übersät von kleinen schwarzen Flecken. „Das sind Kaugummis, die sich derart verfärben“, weiß eine Passantin fachkundig zu berichten. Hinzu kommen Reste von Speisen und Getränken.

Apropos: In der Nacht zuvor hat offensichtlich ein Zeitgenosse seinen gesamten Mageninhalt hier entleert. Kleine Rinnsaale und Uringeruch lassen vermuten, dass Zwei- und Vierbeiner sich unter den Arkaden auch auf andere Weise erleichtern. Und im angrenzenden Kopfsteinpflaster ist nahezu kein Spalt mehr ohne Zigarettenstummel.

Die RNV, die direkt parallel zu den Arkaden ihre Stadtbahn-Haltestelle „Rathaus“ betreibt, reinigt den Bereich regelmäßig mit. „Und vor dem Straßenfest erhielt der Boden sogar eine Grundreinigung“, berichtet Marianne Seitz: „Aber das reicht nicht.“ Die engagierte Stadträtin, mit dem Problem nicht nur durch Bürger-Anfragen befasst, sondern auch als Vorsitzende des Fördervereins für das Alte Rathaus, will dem nicht länger zusehen: Und so hat sie Stadtverwaltung und RNV kontaktiert und für diesen Freitag einen Ortstermin vereinbart, um Lösungen für die viel kritisierte Situation zu erreichen.

„Der Zustand hier ist unhaltbar“, klagt Seitz den Stadtvertretern: „Unwürdig für einen Ort, an dem Tausende Fahrgäste täglich umsteigen und der damit eine Art Visitenkarte der Seckenheimer Ortsmitte ist“, mahnt Seitz: „Auf den Mannheimer Planken werden die Steine täglich poliert, und unsere Seckenheimer Planken werden einfach vergessen“, formuliert sie bewusst überspitzt.

Falsches Material?

Eine Passantin sieht die Ursache des Problems in dem Material: „Das ist sehr heller Sandstein“, mahnt sie: „Vielleicht wäre es besser gewesen, einen grauen Stein zu verwenden.“ Das jetzige Material wurde aber ausgesucht, weil es aus Gesichtspunkten des Denkmalschutzes zum Alten Rathaus passt, so Seitz: „Der Dreck hier muss aber ja nicht denkmalgeschützt werden“, meint sie bitter.

Der Vertreter der Stadt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, stimmt dem negativen Urteil der Gemeinderätin über diese Situation zu. Vorerst bleibt ihm nichts Anderes übrig, als die Schäden aufzunehmen und zu versichern, die Informationen weiterzugeben. „Aber diese Situation haben wir leider an vielen Stellen der Stadt“, beklagt er. Und sein Kollege weist auf einen weiteren Punkt hin: „Es sind die Menschen selbst, die den Schmutz verursachen.“ Da stimmt Seitz ihm zwar zu: „Doch egal, wer es gemacht hat: So bleiben kann es nicht.“

Direkt vor dem Rathaus wartet das nächste Ärgernis: „Die Tannenbäume liegen hier seit Wochen“, klagt Heidi Lämmler: „Keiner holt sie ab.“ „Der Stapel stört auch uns Markthändler“, meint eine von ihnen, Tanja Rutsak von Obst und Gemüse. Und am Ende berichtet ein Mann, dass vor Beginn des Ortstermins wieder ein Radfahrer in der Hauptstraße in Höhe der Planken zwischen Bahnsteig und Schienen gestürzt sei. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020