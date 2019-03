Dossenwald bleibt gemeinsames Anliegen

Die Mitglieder des Vereins „Freunde des Dossenwaldes“ setzen sich aus Anrainern der Stadtteile Seckenheim, Friedrichsfeld, Rheinau sowie Schwetzingen zusammen. „Um den beliebten und stark frequentierten Wald muss man sich kümmern“, stellten der Vorsitzende Rolf Dieter und der verantwortliche Förster Norbert Krotz bei der Jahreshauptversammlung des Vereins fest, die in den Räumlichkeiten der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim stattfand.

Im Berichtsjahr 2018 gab es, so Dieter, die protokollierte Begehung mit dem Förster, um Probleme im Wald und resultierende Aufgaben festzustellen. Dabei wurde auch auf Neupflanzungen eingegangen.

Förster Norbert Krotz erklärte, dass nach einer Spende der Sparda Bank 1 500 Bäume in den Mannheimer Wäldern gesetzt werden können. Ein Baum kostet samt erforderlicher Schutzhülle unter fünf Euro. Dieter erwähnte, dass der vom Verein angelegte Kreuzweg auf der Pfingstberger Seite des Rangierbahnhofes „gut angenommen wird“. Ihm sei sogar ein Besucher aus Bochum begegnet, dem empfohlen worden war, diesen „Kreuzweg im Freien“ zu besuchen. Mittlerweile ist der Hügel auch ein Anlaufpunkt im Geocaching.

Zum Abschluss der Aktivitäten um den Kalvarienberg wurde über den Bezirksbeirat Rheinau die Benennung der Straße vom Pfingstberg zum Kreuzweg nach dem langjährigen Pfingstberger Pfarrer Erich Rappenecker mit Beschilderung beantragt. Wohnhäuser befinden sich dort nicht.

Es gibt verschiedene Tafeln im Dossenwald, die über Wanderwege und Besonderheiten informieren. Diese Beschilderung soll erweitert werden. Das ist auch möglich, weil dem Verein dafür Spenden überlassen wurden. Alexander Manz vom Gemeinschaftswerk „Arbeit und Umwelt“ bestätigte, dass neben der Pflege des Kreuzwegs durch seine Mitarbeiter, die Pflege der Waldwanderwege im östlichen Teil vorgenommen wurde. Der westliche und südliche Bereich soll später folgen, da hier noch durch die Neuordnung im Abschnitt des Hirschackers neue Wegebeziehungen erwartet werden.

Dieter erklärte, dass es noch Wanderpläne im Mannheimer Rathaus gibt, außerdem man will dafür sorgen, dass diese in Seckenheim, Friedrichsfeld und Rheinau ebenfalls im Gemeinderathaus ausliegen.

Den Bericht des Schatzmeisters Rüdiger Lapsit verlas in dessen Abwesenheit Rolf Dieter. Kassenprüfer Walter Gehr bestätigte eine ordentliche Kassenführung, die Entlastung des Gesamtvorstandes erfolgte einstimmig.

Öffentliche Führung

Beim Blick auf das laufende Jahr erklärte Dieter, dass er am Parkplatz des Wasserspeichers ein Informations-Schild anbringen lassen möchte. Zwei weitere Tafeln sollen folgen. Außerdem sei das Schild am Kuhbrunnen nicht mehr so gut lesbar.

Dieter will hier mit Kurt Kubinski, dem Initiator des Schildes, gemeinsame Sache machen. Frank Thomas Nürnberg lud zu einer öffentlichen Führung durch den südlichen Teil des Dosenwaldes ein, die Wald-Projektleiterin Fritsch am 25. Mai um 16 Uhr noch einmal anbietet. Ausgangspunkt ist der Parkplatz an der Friedrichsfelder Landstraße.

Ob Seckenheim, Friedrichsfeld, Rheinau oder Schwetzingen, der Dossenwald bleibt gemeinsames Anliegen. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019