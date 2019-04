„Double Trouble“ rocken die Festmeile

Zur Vorbereitung des Seckenheimer Straßenfestes am 29. und 30. Juni haben sich die Vertreter von rund 20 teilnehmenden Gruppierungen getroffen. Jürgen Zink, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG), begrüßte sie im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr. Obgleich IG-Vorstandsmitglied Willi Pint sich aus dem „operativen Geschäft“ nach 20 Jahren Straßenfestorganisation zurückgezogen hat, unterstützte er die Aufgabenverteilung.

So wird der Musikverein Friedrichsfeld einen Toilettenwagen kostenfrei bereithalten. Ein zweites Exemplar wird ausgeliehen. Eine kompakte Bühne steht zur Verfügung und wird von dritter Seite auf- und abgebaut, erklärte Daniela Petzinger. Es wird Kinderunterhaltung geben, und die Getränkepreise sollen im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben. Feuerwehrkommandant Stefan Seitz bat die Vereine, für die nötige Durchfahrtbreite und Höhe zu sorgen und das Thema Feuerlöscher ernst zu nehmen, Andreas Eder prüft außerdem kostenlos die Gasanschlüsse. Die IG hat alle erforderlichen Anträge gestellt, wie Michael Greulich feststellte.

Einen Beitrag zum Gelingen des Festes leistet das Programm, für das in diesem Jahr das Team um Rüdiger Lapsit und Jürgen Wohlfart verantwortlich ist. Eröffnung der Stände ist am Samstag, 29. Juni, um 14 Uhr. Ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein Friedrichsfeld, und um 15 Uhr ist Bieranstich. Danach gibt es weitere Aktivitäten. Geplant ist ein Promispiel, ferner stellen sich junge Seckenheimer Musiker vor. Ab 20 Uhr ist die Coverband „Double Trouble“ engagiert. Am Sonntag beginnt das Straßenfest um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst, Posaunenchor und Sängerbund, dann startet der musikalische Frühschoppen mit „Two relax“, ehe ab 14 Uhr das Bühnenprogramm mit Flamenco-Gruppe und mehr steigt, unterstützt durch eine Zuwendung des Bezirksbeirats. Ferner gibt es wieder eine Straßenfestverlosung, bei der die Besucher Preise örtlicher Gewerbetreibender gewinnen können.

Außerdem soll, ähnlich der blinkenden Herzen, eine Initiative mithelfen, die Organisationskosten für das Straßenfest hereinzuholen, um nicht die Vereinskassen zusätzlich zu belasten. Gäste von außerhalb sollten wieder bequem zum Straßenfest gelangen, denn die Festmeile beginnt, wie die Flohmarktstrecke, an der OEG-Haltestelle Rathaus.

Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an flohmarkt-seckenheim@web.de anmelden. Der Standbeitrag beträgt fünf Euro pro Tag und Meter, Seckenheimer zahlen die Hälfte. Die Plätze werden nach E-Mail-Anmeldung und Eingang der Standgebühr vergeben. hat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019