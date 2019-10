Drei Tage Kerwe in „Seggene“

Für die Brauchtumspfleger bleibt der Anspruch bestehen, die Kerwetradition zu erhalten, auch um den beiden verstorbenen Kerwefreunden Alfred Heierling und Ralph Waibel gerecht zu werden. Deshalb startet das Kirchweihfest (Kerwe) traditionsgemäß am Samstag, 19. Oktober, diesmal bei Klumb & Boos in der urigen Schmiede visavis der Erlöserkirche gegen 14.15 Uhr.

Die Kerweborscht werden das Kerwesymbol, genannt Kerweschlumbl, auf den Weg durch den „Hunsarigg“ zu den Planken vor das Seckenheimer Rathaus tragen. Dort werden mit Unterstützung der „Wesch-Weiber“ kleine Speisen und Getränke angeboten, und die Schlumbl-Zeremonie wird fortgesetzt.

Am Sonntag, 20. Oktober, feiert Seckenheim seine „Straßen-Kerwe“. Ab 11 Uhr gibt es vielerorts Frühschoppen, Mittagessen und mehr. Ab 13 Uhr geht es darum die Vielfalt Seckenheims und die Leistungsfähigkeit lokaler Selbstständiger dem Verbraucher ins Gedächtnis zu rufen. Dazu gehört auch, dass von 13 bis 18 Uhr rund 50 Lokalitäten, Geschäfte, Höfe und Stände verkaufsoffen haben. Viele Gewerbetreibende nutzen auch Flächen vor dem Laden, um sich dem Kunden zu präsentieren. Der Bund der Selbstständigen (BdS) freut sich, dass, wie seit vielen Jahren, so auch dieses Mal Meinrad Blümmel in der Rolle des Ortsbüttels kräftig ausschellen wird, so dass auch jeder hört: „Raus ihr Leid ’s is Kerwe heid“.

Um 12.30 Uhr fällt mit einem Sektumtrunk vor der BdS-Geschäftsstelle in der Seckenheimer Hauptstraße 129 der Startschuss zum verkaufsoffenen Sonntag, nicht nur auf der zur sicheren Fußgängerzone gewordenen Kerwehauptstraße. Die OEG-Stadtbahn fährt nicht, der Schienenersatzverkehr hat sich im vergangenen Jahr bewährt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte, meist Mitglieder im BdS Seckenheim und überwiegend inhabergeführt. Die Seckenheimer Hauptstraße und weitere Kerwe-Straßen bieten den Besuchern einen ungestörten und sicheren Einkaufsbummel. Ausgehend vom Rathaus gibt es Schnäppchen sowie Kaffee und Kuchen.

Musik mit Stips und Doc

Hier startet um 14 Uhr auch ein historischer Rundgang durch Seckenheim, ferner laden Kinderladen Seebärchen, Büchereifreunde, AWO und SPD sowie der Seckenheimer Kinderladen bei der Erlöserkirche und die TSG gegenüber am Badischen Hof in der Hauptstraße sowie in der Kloppenheimer Straße, das Heimatmuseum in der Nummer 20 und im Kerwecafé der Schreinerei, Kloppenheimer Straße 32, ebenso zum Verweilen ein. Mit dabei ist auch der Sängerbund 1865 in der Feierscheuer (Kloppenheimer Straße 37). Dort gibt es ab 11 Uhr Schweinepfeffer und Knödel, Bratwurst und Kraut, Kaffee und Kuchen. Auftritte der Chöre sind ebenfalls geplant.

Auch an weiteren Stellen ist für Musik gesorgt, so mit Stips und Doc beim Kerwerock ab 16 Uhr im Prinz Max, Plittersdorfer Straße 15. Dass auch ein Jahrmarkt mit Fahrgeschäften am Schloss aufgebaut hat, gehört zur Tradition, die es zu bewahren gilt. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019