Drei Verletzte nach Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich nach gestrigen Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Seckenheim in der Kloppenheimer Straße/Ecke Endinger Straße ereignet hat. Eine 24-jährige Nissan-Fahrerin war demnach beim Abbiegen von der Endinger Straße in die Kloppenheimer Straße mit dem Toyota einer 31-Jährigen kollidiert. Der Toyota kam dadurch von der Fahrbahn ab und schleuderte am Straßenrand gegen zwei Altkleider- und einen Glascontainer, wobei die Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch die Nissan-Fahrerin sowie deren Beifahrer zogen sich Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019